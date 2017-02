Lamborghini en 'Por mi bambina MA-TO'

Tiene cuatro hijos más, tres chicas y un chico, pero la relación de Elettra con su padre es especial. Aunque ella ha manifestado en varias ocasiones que no quiere seguir sus pasos y que prefiere dedicarse al mundo del espectáculo, ese no ha sido impedimento para que ambos presuman de su estrecha relación a la mínima ocasión. Y para muestra, no hay más que darse un paseo por las redes sociales de la heredera italiana, o ver la velocidad con la que Tonino ha acudido a la llamada de su hija cuando esta ha sido cuestionada por Aída Nízar en la casa de 'GH VIP'.