¿Es Ivonne la nueva enemiga de Elettra?: "Es una payasa. Que se vaya a..."

Como viene siendo habitual en la noche de los lunes, los concursantes deben mojarse a la hora de posicionarse de cara a la expulsión. Con las ya típicas probetas de la 'Última Hora' de esta edición, uno a uno debieron decir qué tres de los nominados piensan que tienen el mayor porcentaje. Aparentemente parece un juego sencillo en el que algunos vuelcan el vaso sobre su propio recipiente. El problema vino cuando le tocó el turno a Ivonne, que se decantó por Alejandro, Elettra y por ella misma.

A Elettra no le sentó nada bien este gesto por parte de su compañera y opinó más tarde (y en más de una ocasión) sin pelos en la lengua: "Es una payasa", a lo que añadió que, según ella, Ivonne vive en un mundo de caramelo. La italiana se mostró dolida y lamenta haberla defendido: "Que se vaya a la ******". Además, desde ese momento, todo lo que hacía Ivonne por la casa era cuestionable y criticable para Elettra.

Es por esto por lo que Aless decidió tomar cartas en el asunto y mediar entre ellas, que terminaron hablando. Ivonne defiende su acto como "algo no personal" e insiste en que no quiere que se vaya. Pero a Elettra no le sirven de mucho sus palabras: "No estoy enfadada, tengo que pensar mis cosas y ya está. En si soy demasiado buena para un concurso donde todos quieren ganar", sentenció.

Ivonne podría suponer, desde este momento, un nuevo enemigo en la lista de Elettra, después de que ésta se haya enfrentado a otros concursantes como Aída, Alonso y Alejandro. Además, su amistad con Daniela se tambalea, sobre todo desde que Elettra confesara que le molesta todo de ella. ¿Se queda la italiana sin aliados en Guadalix de la Sierra?