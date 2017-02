Aída, a Sergio, sobre Ivonne: ¿Cómo no le vas a gustar si te dobla la edad?

Después de que Sergio haya pasado un rato en la cama con Ivonne, este estaba tan contento que no paraba de comentarlo con el resto de concursantes. A pesar de que él ha confesado que nunca había estado con una persona tan mayor como Ivonne, él no lo ha visto como un problema. Sin embargo, Aída está convencida de que si a Ivonne le gusta Sergio es porque él es más pequeño que ella y le recomienda que no se deje utilizar.