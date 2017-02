Ivonne, ante el beso de Sergio y Daniela: “¡Oh, my god!”

“Yo ya no tengo leches en las tetas”, así de claro le ha dejado Ivonne Reyes a Alonso Caparrós que no quería tener una relación con Sergio, pero en el momento que se ha enterado que el pucelano había tenido más de un beso con Daniela en el jacuzzi, la cosa ha cambiado. “¡Oh, my god!”, ha afirmado una Ivonne claramente celosa, a quién parece que cada día le gusta un poquito más Sergio y le importa menos su edad. Él por su parte, está deseando que llegue su momento ‘beso’, pero no quiere que sea un beso cualquiera.