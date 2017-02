Alyson lo tiene difícil: Así es Aylén, el bellezón argentino que enamoró a Marco

Bloguera, modelo y una de las concursantes de moda en los realities de Chile, Aylén no tendría que tener ningún miedo de que su novio Marco Ferri se olvide de ella dentro de Guadalix. Sin embargo, la distancia y los celos no han resultado buenos consejeros para ella y a pesar de no parar de gritar su amor a los cuatro vientos, Aylén lo está pasando realmente mal. ¿Conseguirá Alyson que Marco rompa su promesa? ¡Cuidado! Alyson es mucha Alyson.