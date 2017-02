'Gran Hermano VIP': Aylén le lee la cartilla a su novio Marco Ferri y le deja destrozado

Aylén ha venido desde Chile para hacer una conexión en directo con la casa en 'Gran Hermano VIP' y leerle la cartilla a Marco Ferri. En cuanto el italiano ha descolgado el teléfono y ha escuchado la voz de su novia, las lágrimas han comnezado a brotarle. Con una voz muy dulce, Aylén le ha dicho que todos están bien y que le quería, pero Marco ha percibido que algo no iba bien y cuando le ha preguntado ella le ha contestado con un demoledor "intenta no lastimarme porque luego no hay marcha atrás".