Marco pilla a Alyson en un renuncio y Aylén estalla contra ella

La estrategia de Elettra para ganar la prueba semanal ha dejado un daño colateral inesperado. La italiana cuenta con el total apoyo de Alyson, pero no tanto con el de su compatriota que al oír a su exmejor amiga quería que la victoria fuese para Elettra no ha tardado ni un segundo en ir a contarle las suculentas novedades a su chica. Al enterarse de una nueva traición por parte de Alyson, Aylén no ha dudado en 'regalarle' una arsenal de 'piropos' envenenados, eso sí, a sus espaldas.