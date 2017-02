Chabelita: "Ahora me he dado cuenta de lo que mi madre significa para mí"

Aunque eran muchos los que aseguraban que la relación de Chabelita y su madre no era buena, la joven ha demostrado en el plató de 'Hable con ellas', que su madre, al margen de las peleas que hayan podido tener, es una persona fundamental en su vida. "Estoy deseando volver a estar con mi madre, se me está haciendo eterno. Tuvimos nuestros roces, peleas que pueden tener cualquier madre con mi hija. Han sido tantos conflictos y ahora me he dado cuenta de lo que realmente mi madre significa para mí."