Chabelita: "Quiero proponerle a mi madre que se venga a vivir conmigo"

Aunque eran muchos los que aseguraban que la relación de Chabelita y su madre no era buena, la joven ha demostrado en el plató de 'Hable con ellas', que su madre, al margen de las peleas que hayan podido tener, es una persona fundamental en su vida. "Ojalá pudiera hablar todos los días con mi madre porque la echo un montón de menos. Es mi madre... Estoy deseando volver a estar con mi madre, se me está haciendo eterno. Antes de irse, fueron momentos muy duros, fue de la noche a la mañana. Sabíamos que había una sentencia pero fue tan rápido que no me imaginé que fuera así. Yo mantuve la esperanza y durante ese tiempo estuve con mi madre, estuve muy bien con ella. Tuvimos nuestros roces, ha habido conflictos y ahora me he dado cuenta de lo que realmente mi madre significa para mí... ahora que no está es como que me falta algo y por la noche pienso en ella", ha dicho Chabelita, que ha confesado que le enseña fotografías de su madre al pequeño Alberto.



Al margen de los dimes y diretes, Chabelita ha revelado que la familia se mantiene unida. "Nosotros nos tenemos que mantenernos unidos, dejar todo lo que haya pasado porque ella necesita vernos bien porque si nos ve bien va a estar bien", ha dicho Chabelita, que ha mostrado su malestar por las constantes informaciones que salen sobre la estancia de su madre en prisión. "o puedo ser objetiva, yo te lo digo como hija. Ni un hijo esteá preparado para que le digan esas cosas de su madre ni una madre preparada para que le digan eso de su hijo.... Es muy duro escuchar todos los días ciertas cosas de una persona que no está y que no pueda decir yo nada es muy fuerte y muy duro. Me he mantenido callada durante mucho tiempo. Ella es mi madre, no puedo juzgarla y es difícil explicar lo que siento y explicar el daño que hablen todos los días. Mi madre está pagando una condena y ya está. Cuando salga si quiere hablará pero ya está", ha dicho Chabelita, que ha confesasdo que los encuentros en prisión con su madre son duros. "No es agradable lo que quiero es coger a mi madre y llevármela. Es todo muy frío", ha dicho Chabelita, que asegura que ve a su madre fuerte y que no ve la televisión. "Yo creo que está aislada. Si antes no ponía la tele ahora menos."

"Quiero proponerle a mi madre que se venga a vivir conmigo"

Dos meses después del ingreso en prisión de su madre, Chabelita lo está pasando muy mal. Después de meses de conflicto con su madre, Chabelita se ha dado cuenta de lo mucho que la echa de menos y por eso quiere proponerle que cuando salga de prisión se mude a vivir con ella. "Lo estuve pensando hace unas semanas y quiero proponerle que se venga a vivir conmigo. La echo tanto de menos que necesito que esté conmigo, en mi casa", ha dicho Chabelita, que ha asegurado que su madre y Dulce se llevan estupendamente. "Son como hermanas. Dulce lleva 22 años trabajando con mi madre y siempre ha habido buena relación", ha dicho Chabelita, que lleva tatuados los labios de su madre.

"Yo no voy a juzgar a Alberto como padre, que lo juzgue un juez"

Muy prudente. Así se ha mostrado Chabelita respecto al padre de su hijo. "Mientras cumpla como padre... Me espero cualquier cosa de esa persona", ha dicho Chabelita, que no ha querido entrar en detalles sobre la batalla judicial por la custodia del menor. "El padre de mi hijo y yo hicimos un acuerdo por el que no se podía hablar de él, si él lo incumple es su problema. É l se ha retratado a sí mismo y yo no lo voy a juzgar como padre, que lo juzgue un juez. Yo soy una madre joven y lo intento hacer lo mejor que puedo", ha dicho Chabelita, que ha asegurado que le duele que Alberto diga que es un mal padre. "No lo vi porque si no me muero. A mi hijo no le va a faltar nada, le doy la vida si es necesario y ver eso me duele", ha dicho Chabelita, que ha asegurado que la relación de Techi y Alberto era algo que no se creía nadie.

Sobre Laura Cuevas: "No es una persona a la que haya tratado mucho y no me duele"

Diez días después del comienzo de 'GH VIP', Chabelita no da mayor importancia a las palabras de Laura Cuevas. "Siempre ha estado en Cantora porque era la hija del mayoral. Siempre he tenido una relación buena con ella, de niñas jugamos juntas pero tenemos diferencia de edad y yo la dejo de ver con 7 años porque se va a Jerez. Pasaba veranos allí pero en Cantora estaban mi hermano y mi prima que son de su edad se iba con ellos. No es una persona a la que haya tratado mucho y no me duele. A mi hermano sí le duele porque cuando tenían 17 - 18 años estaban todo el tiempo juntos. No le guardo ni rencor porque no la he tratado mucho", ha dicho Chabelita.

"Mi hermano tiene novia y la respeta"

Respecto a la estancia de su hermano en 'GH VIP', Chabelita ha asegurado que su hermano se está comportando tal y como es. "Como lo veis es como es realmente. Yo le veo como es", ha dicho Chabelita que no cree que, a pesar de lo que se dice, su hermano se haga amigo de Laura Cuevas. "Ha dicho que no va a tener su amistad y creo que eso no. Allí se viven las cosas diferentes", ha dicho Chabelita, que ha negado que su hermano haya tenido un affaire antes de entrar en la casa. "Mi hermano tiene novia y la respeta. Yo creo que no ha tenido nada", ha dicho Chabelita, que ha confirmado que su madre también le ha hecho un cojín a ella.