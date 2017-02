Albert Rivera: "No tiene sentido dividir a la sociedad y saltarse a los tribunales"

En la que ha sido, ante Pedro Piqueras en el plató de Informativos Telecinco, su primera entrevista tras ratificarse su liderazgo al frente de Ciudadanos en la Asamblea General de la formación, Albert Rivera ha analizado la situación política y ha valorado el juicio a Artur Mas por la consulta del 9-N en el marco del desafío soberanista. "Lamento que Artur Mas haya tomado ese destino. No me siento orgulloso de ello pero es él el que ha tomado ese camino y el que tiene que pagarlo. Es un camino a ninguna parte. Tiene a Cataluña bloqueada cinco años, políticamente. No tiene sentido dividir a la sociedad y saltarse a los tribunales", ha dicho.

En un día donde el protagonismo político lo ha acaparado el juicio a Artur Mas por la consulta independentista del 9-N, Albert Rivera ha acudido al plató de informativos Telecinco para repasar junto a Pedro Piqueras éste y otros temas de actualidad política.

En lo que respecta al juicio por la consulta, ha manifestado: "Me producen tristeza las imágenes que hemos visto hoy porque soy catalán".

En este sentido, se ha mostrado tajante al respecto del proceso abierto para juzgar al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, así como en lo que respecta al desafío soberanista:

Así, ha recordado las palabras pronunciadas por su compañera, la portavoz nacional, Inés Arrimadas: "Que nadie se olvide que hay una parte de catalanes que no quieren que sus dirigentes se salten las leyes".

Más allá, analizando las declaraciones de Artur Mas en el juicio, ha criticado: "Un gobernante tiene la obligación de conocer la ley porque hacemos leyes. Supongo que Artur Mas alegando que desconocía las consecuencias, no hará otra consulta. No podrán alegar desconocimiento".

"Ponerse la venda antes que la herida es absurdo. No tiene ningún sentido dividir a la sociedad, saltarse las leyes, y culpar a los tribunales", recalca.

"La exaltación de golpe y porrazo de Artur Mas, que no era independentista y ahora se pone la mano en el corazón por el independentismo, tiene que ver con tener a la cúpula de CDC imputada" ha añadido el líder de Ciudadanos.

En este sentido, ha apostillado: "Hay una operación puesta en marcha, hace ya años, para tapar la corrupción de Convergencia. Se ha convertido en una banda donde la mitad de la cúpula está imputada".

LA CRISIS DE PODEMOS

"Me parece sensato no meterte en las crisis de los demás", ha contestado al ser preguntado por la crisis su rival político por el cambio. "Hace algunos años algunos tomamos una decisión. Podemos quiso sumar a muchos partidos, marcas, confluencias... Quisieron sumarlo todo y montar una lista electoral. Ciudadanos no lo quiso. Quiso formar un partido a largo plazo, con un proyecto de partido para España. Hoy, tras la Asamblea General, cordial, tranquila, salimos reforzados. La reflexión es que seguramente es mejor formar un proyecto a largo plazo que sumar siglas como una sopa de letras", ha sentenciado.

LIBERALISMO PROGRESISTA

Respecto a la estrategia de Ciudadanos y el denominado 'liberalismo progresista', el líder de Ciudadanos ha explicado: "Es la idea que gobierna en 7 países de Europa. En España nació en las Cortes de Cádiz pero durante mucho tiempo no se ha implantado. Nosotros no somos conservadores. Creemos en la economía del mercado, en los emprendedores, el talento... Es libertad, unión y progreso. Un modelo que reparte riqueza pero que también la genera. Yo creo que el liberalismo es un instrumento muy potente y muy moderno para ganarle a los conservadores. Más que el socialismo, que hoy está sin rumbo y sin proyecto". Por ello, Rivera pide a los socialistas que se abstengan en la votación de los Presupuestos y deje al PP y a Ciudadanos, “sacarlos adelante”.

En este sentido, Albert Rivera considera que "Ciudadanos está consolidando el centro político en el progreso para ganar a la derecha".

"Vamos a intentar ganar al PP y el PSOE en 2019. En 2015, cuando entramos en las instituciones, por dos motivos no entramos en el Gobierno: primero porque PP y PSOE todavía tienen casos de corrupciones. Todavía queda mucha porquería por barrer. Tenemos que hacerlo mejor que el PP y el PSOE. Y uno necesita experiencia para eso".

Con esas palabras ha justificado el líder de Ciudadanos "la fecha escogida en ese ciclo electoral para poder entrar el Gobierno", matizando que el proyecto ha de ser de futuro y por ello a largo plazo. "El PP no va a cambiar en un cuarto de hora lo que lleva años haciendo pactos con Pujol, por ejemplo", asegura, en un claro reproche.

"2019 es la fecha escogida en ese ciclo electoral para poder entrar en el Gobierno. Y lo intentaremos hacer mejor que PPy PSOE, no peor, como está haciendo Podemos", ha puntualizado.

A este respecto, ha hecho referencia el trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, afirmando que lo están haciendo "peor que Ana Botella".

"Somos un partido limpio, y creo que somos un mejor instrumento para gobernar España", ha finalizado.

DONALD TRUMP Y EL VETO MIGRATORIO

Finalmente, atendiendo a la irrupción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos así como sus controvertidas medidas y decisiones, especialmente en lo que respecta la política sobre inmigración, ha apuntado: "Trump no me gusta un pelo. Pero es verdad que ha ganado las elecciones y acaba de entrar en el Gobierno. Hay que hacer lo posible para poder comerciar entre países sin aranceles. Él quiere ponerlos. Yo quiero quitarlos. Trump quiere poner muros. Yo quiero tumbarlos. Esa batalla hay que dársela. Tenemos que ganar los que queremos la libertad y no los que levantan muros".

Tras citar, no obstante, el "debate" que se plantea en el escenario político ante el auge del proteccionismo y los partidos nacionalistas, ha añadido: "le pido al Gobierno que sea valiente para apostar por el libre comercio", llamando igualmente a Europa a luchar por "derribar muros".

Además, para finalizar, en lo que se refiere al Reino Unido y su adiós a la Unión Europea, ha deseado que "algún día regrese": "Vamos a intentar que Europa esté más unidos y no dé un paso atrás como con el 'brexit' o con Donald Trump", finalizó.