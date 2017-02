Alejandro Amenábar: "Ahora mismo tengo dos guiones y es difícil plantear una producción en España"

El cineasta Alejandro Amenábar ha asegurado este lunes que tiene dos proyectos escritos pero que le resulta "difícil" poder rodar alguna película en nuestro país. "Ahora mismo tengo dos guiones y es difícil plantear una producción en España, yo diría más que en ningún otro momento", ha afirmado el director en un encuentro con el público celebrado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En la cita, organizada por el 20 aniversario del "triunfo" de su ópera prima 'Tesis' en los Goya, el cineasta ha asegurado que pese a que hace unos años no guardaba guiones "en el cajón", ya que tenía "la suerte de que acababan siendo película", "ahora mismo" tiene que "medir muy mucho" sus proyectos, sobre todo "cuánto dinero va a costar". "Evidentemente yo me considero en una posición privilegiada, sí que siento que puedo levantar cualquier película que quiera, pero realmente no es así", ha reconocido.

De esos dos guiones, Amenábar ha asegurado que acabará llevando a cabo uno, mientras que la realización del otro es una cuestión "claramente presupuestaria". "Presentar una película con espíritu independiente con un presupuesto de 100 o 200 millones de euros yo creo que hoy sería impensable, no sería financiable, nadie arriesgaría", ha insistido, y ha lamentado que se hayan "acabado" las películas "intermedias", de tal forma que los filmes "saltan de dos millones a 100 millones de euros".

El cineasta ha comentado que actualmente está escribiendo y sabe que lo que quiere contar desde hace unos meses -lo que a veces le supone un "camino tortuoso"-, y que se encuentra "muy animado" diseñando la historia, pese a que "hay semanas horrorosas", aunque no ha aportado más detalles sobre el proyecto. "Hay un día que la historia hace clic y lo sientes, es como que ya lo tienes. Luego vas añadiendo, pero eso ya es imparable. Yo todavía no he llegado a ese punto", ha explicado.

A la pregunta de si ha pensado en dirigir series, Amenábar ha admitido que, pese a no ser seguidor del formato, quizá debería plantearse "el mundo miniserie", en el que cree que "encajaría mejor".

En este sentido, ha comentado que "afortunadamente se van a seguir contando historias", aunque cree que las películas "serias" o con un desarrollo de personajes o una trama más densa "desgraciadamente cada vez tienen menos hueco en las salas de cine", porque se tiende al "cine de espectáculo", en su opinión.

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Amenábar ha defendido, por otro lado, que el apoyo de las televisiones a la industria cinematográfica es "fundamental", "sobre todo para tener alguien que ponga dinero en la película y se asegure de que ese dinero se genere en taquilla".

"No tenemos la peor industria de Europa ni mucho menos. Creo que deberíamos estar mucho más orgullosos del cine que tenemos. Pero es una labor artesanal que se hace muchas veces con un esfuerzo increíble por parte de los profesionales", ha reiterado.

El ganador del Óscar a la mejor película de habla no inglesa por 'Mar Adentro' ha asegurado que la "carrera" por la estatuilla es "realmente una carrera". "Tienes que luchar por el Óscar: tienes que presentar la película, ir a los cócteles y volver a presentar la película. Sientes que tienes una responsabilidad, como si estuvieras en un partido de fútbol", ha rememorado.

Por otro lado, Amenábar ha defendido la integridad de la Academia española, y ha asegurado que, "a diferencia de en los festivales" -en los que cree que a veces hay "polémica y presiones"-, puede dar fe de que "tanto aquí como en los Óscar" la votación es "absolutamente democrática" y nadie sabe lo que va a pasar, "solo el notario".

20 AÑOS DE 'TESIS'

Durante la conferencia, presentada por el coordinador cultural en Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Enrique Bocanegra, el cineasta ha repasado su relación con los actores, su proceso de escritura y preparación para la grabación, y su papel como compositor de la música que acompaña a sus trabajos.

Al hablar de sus inicios ha atribuido el éxito de 'Tesis' al hecho de que fuese un 'thriller', "un género no muy habitual en el cine español", y una "combinación de elementos de cine americano con una realidad muy española, reflejada en los diálogos, los personajes o la facultad". Ha dicho además que a la película "le costó arrancar", para lo que fue "fundamental" la atención recibida en los Premios Goya de 1996.

Además, ha recordado que escribió el largometraje mientras estudiaba las asignaturas que había suspendido y tenía que recuperar en septiembre, y que pretendía grabar "una especie de 'Desafilo Total' sin efectos especiales".

El director ha aclarado que cada vez está menos obsesionado con "plagiar u homenajear" lo que ha visto, aunque ha señalado que también estableció paralelismos entre sus filmes 'Abre los Ojos' y 'Los Otros' y las películas "clásicas" 'Vértigo' y 'Al final de la escalera'. "Uno no tiene que ser demasiado pesado. Ahora igual lo soy menos con el tema de homenajes o auto homenajes", ha sostenido.