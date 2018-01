El actor Álex González denuncia que ha sido suplantado en redes sociales

"Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. No era yo», añadía. Pese al mal trago, el actor ha aprovechado el momento para agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le han dado: «Agradezco de corazón todas las páginas de apoyo en cualquier plataforma. pero no las que suplantan una identidad y engañan al resto de seguidores haciéndose pasar por mí, especialmente por las conversaciones e intercambio de mensajes que se hayan podido mantener".