(Amp.) Nadal comparecerá en el Congreso la próxima semana para explicar la subida de la luz

Todos los grupos del Congreso solicitan la comparecencia del ministro tras el repunte del precio

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, convocar al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que comparezca en la Cámara Baja para informar sobre el fuerte incremento de los precios de la energía en los últimos ocho meses y de las políticas que piensa adoptar el Gobierno para reducir las tarifas eléctricas de familias y pymes.

El propio ministro ha solicitado también su comparecencia a petición propia en la Comisión de Energía del Congreso, mientras se debatía en la Cámara Baja la petición de comparecencia realizada por el PNV y el PDECat, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con 64 votos a favor.

Esta petición se produce un día después de que el ministro anunciara que el recibo de la luz se encarecerá de media unos 100 euros este año si se mantienen las condiciones actuales del mercado, y coincide con un coste medio del precio mayorista de la electricidad que marca esta semana 85,79 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un nuevo máximo desde diciembre de 2013, en plena ola de frío.

Este nuevo repunte de precios consolida las fuertes subidas en el mercado en este arranque del año, afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre ellas la actual ola de frío, que han llevado a registrar las temperaturas más bajas del año.

Para encontrar un precio tan alto como el de este jueves hay que remontarse al 18 de diciembre de 2013, cuando se alcanzaron los 91,89 euros por MWh. Tras la escalada de precios durante aquel mes, el Gobierno decidió suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que la tarifa dejaba de consistir en un precio trimestral y quedaba referenciada al precio de cada hora en el mercado.

ANUNCIA MEDIDAS PARA ABARATAR EL RECIBO

Nadal ha anunciado este jueves medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que esta se traslade y abarate la electricidad.

En rueda de prensa, indicó que el objetivo de estas medidas, tratadas este jueves en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, son aumentar la oferta de gas para actuar en el mercado donde "está habiendo mayor subida de precios".

En concreto, el Ministerio ha dado el visto bueno a una resolución para su aprobación de "forma inmediata" para que exista "por primera vez" la figura de un "creador del mercado" en el sector gas, con el fin de que pueda comenzar a operar.

LA OPOSICIÓN PIDE UNA AUDITORÍA Y UNA REFORMA

Por su parte, desde la oposición, todos los grupos parlamentarios han pedido a lo largo de este jueves una auditoría de los cotes energéticos como paso previo a una revisión o reforma del sistema tarifario de la luz actual, fijado con la reforma de 2012.

Durante el debate de la Diputación Permanente, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha dicho ver "imprescindible" que se explique un tema "tan complejo" que afecta "directamente a las economías familiares", por lo que ha valorado la "intención" de Nadal de dar cuentas sobre el repunte de la luz.

No obstante, ha pedido que Nadal "haga de ministro y no de comentarista", y que la comparecencia "no navegue en cuestiones técnicas", sino que dé detalles sobre las actuaciones a realizar para evitar que el recibo se encarezca de media 100 euros anuales.

Así, ha avanzado que el PSOE presentará este mismo jueves una proposición no de ley para que se pongan en marcha distintas iniciativas para corregir esta situación, como la realización de una auditoría y una reforma "profunda" del mercado eléctrico.

A su juicio, hay un mercado "imperfecto", con fluctuaciones en la factura "podrían remediarse" y que "ni ha protegido los intereses de los consumidores ni favorece la competitividad ni el marco de inversiones para la transición energética".

Asimismo, el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha criticado que las únicas explicaciones de Nadal sobre el encarecimiento de la luz sea para culpar al tiempo, el cierre del parque nuclear en Francia y la ola de frío, cuando hay una "mala regulación" que hace que los precios no muestren los precios "reales".

Vendrell ha urgido a una reforma del sector y una auditoría para saber lo que cuesta la producción de energía, así como a un cambio de la política regulatoria del Gobierno en materia energética, ya que "perjudica a la mediana y pequeña empresa".

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Rivera ha hecho hincapié en que España registra uno de los precios de la luz más altos de Europa, tras haberse duplicado en la última década, y ha calificado de gestión "pésima" la política energética.

"ESCEPTICISMO E INDIGNACIÓN"

Igualmente, el diputado del PDECat, Francesc Homs, ha mostrado su "escepticismo" e "indignación" por el elevado aumento del precio de la electricidad en plena ola de frío, y ha reprochado al Gobierno su política de "no dejar hacer", marcando la necesidad de derogar la norma que impuso los peajes al autoconsumo.

En paralelo, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, considera que hay un sistema "lleno de agujeros negros", y ha abogado también por la realización de una auditoría de los costes. "Da la impresión de que las empresas eléctricas son los auténticos matones de barrio", ha apostillado.

El diputado de PNV, Aitor Esteban, ha subrayado la "lógica preocupación" ciudadana por el alza del precio en torno al 50% desde principios de año, al tiempo que desde ERC, Ester Capella, ha denunciado la situación de "miles de personas" afectadas por pobreza energética, mientras las grandes empresas de agua, luz y gas obtienen "beneficios millonarios".

EL PP PIDE "DIÁLOGO" Y NO "DEMAGOGIAS"

Por último, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha aseverado que la "principal preocupación" y "ocupación" del Gobierno han sido los precios, ya que "mientras unos estaban en la manifa o haciendo vídeos en Youtube, otros nos sentábamos para mejorar el bono social".

En este sentido, ha pedido a la oposición que evite hacer "demagogia" y ha recordado que si no se hubiese reformado la tarifa, el precio del recibo se habría encarecido en un 42%, tras la subida del 70% registrada entre 2004 y 2012 con el Gobierno socialista, cuando se acumuló una bolsa de 26.000 millones de déficit que supone 2.500 millones anuales a los españoles.

Mariscal ha explicado que el repunte del precio de la electricidad se debe a factores "coyunturales" como la escasez de precipitaciones por el anticiclón, el aumento del frío y por consiguiente de la demanda, lo que hace que no funcionen prácticamente las centrales hidráulicas y eólicas, pero sí los ciclos combinados, que compran combustible en un contexto de alza del petróleo.

A esto se suma el parón de las cinco centrales nucleares en Francia, y dos pendientes de revisión, que conlleva la falta de 7.000 MW y hace que Francia demande energía, con el consecuente encarecimiento de la tarifa en España.

Así, ha pedido a los grupos incorporarse al diálogo, y ha apuntado que esta situación se produce en más países europeos, al tiempo que ha recordado que el Gobierno ha solicitado un informe a la CNMC para comprobar si ha habido comportamientos ilegales por parte de las eléctricas y que se ha congelado la parte regulada desde 2015.