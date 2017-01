Ander Mirambell, decimoctavo en la Copa del Mundo de Königssee

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha concluido en el decimoctavo puesto en la sexta cita de la Copa del Mundo, que ha finalizado este sábado en Königssee (Alemania), por lo que mantiene el pleno de presencias en el 'Top 20' del campeonato y es decimocuarto en la general.

Tras una ajustada primera manga, en la que ha sufrido un traspiés a la hora de subir al trineo, el catalán ha sorteado el corte con 51.55 en 19º lugar para firmar la 18ª plaza final en la segunda bajada, en la que ha firmado su mejor registro personal.

Con una temperatura de -4ºC en el Eisarena de Königssee -circuito que acogerá a finales de febrero el Mundial de la especialidad-, Mirambell, quinto en el orden de salida, ha firmado una arrancada dentro de sus pronósticos (4.90").

"He ido rápido comparado con los rivales que tenía por delante y alguna de las referencias del campeonato. Sin embargo, un traspiés a la hora de subir al trineo me ha desestabilizado en los metros iniciales, en particular en la zona de la recta, que he trazado de forma algo dubitativa, cuando debía haber aguantado más la posición. En el Krazel lo he dejado correr demasiado y he salido con demasiadas oscilaciones, obligándolo a disminuir la velocidad. A pesar de ello, he logrado una de las velocidades más altas (111,54 km/h, la novena mejor de la manga)", explicó Mirambell.

El barcelonés, que ha detenido el crono en 51.55", no era optimista. "Pensaba que me quedaría fuera por dos décimas, y de hecho entre mi 19ª posición y el 15º había dos décimas. Pero era lo esperado, porque las citas aquí son siempre muy ajustadas", indicó.

Apoyado por su madre, Rosa, y un grupo de amigos, que han acudido a Königssee, Mirambell ha iniciado la segunda bajada con los mismos reglajes iniciales. "En la salida lo he dado todo y he acabado logrando mi mejor marca en esta pista (4.83"). La bajada ha sido una de las mejores de la semana, con la séptima velocidad punta (112,46 km/h). El único contratiempo ha sido el Krazel, donde el trineo se me ha ido demasiado arriba y he corregido para no golpear la pared", subrayó.

Mirambell mantiene la 14ª plaza de la Copa del Mundo, con 616 puntos. "Creo que hemos logrado una carrera muy consistente. Encadenamos un Top20 más, que era el objetivo de la temporada, y ya llevamos todas las carreras llegando a esta segunda manga, algo de lo que pocos pilotos pueden presumir. Me quedo con esas sensaciones y con la mejora en el Krazel como 'deberes' de cara al Mundial", apuntó.

La próxima cita de la Copa del Mundo será el próximo viernes 3 de febrero, en la pista austríaca de Igls.