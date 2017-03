Ander Mirambell termina decimocuarto en la general de la Copa del Mundo de skeleton

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado su temporada en la Copa del Mundo con un decimocuarto puesto en la clasificación general, tras la vigésima quinta posición conseguida en el circuito olímpico de Pyeongchang (Corea del Sur), que acogerá los próximos Juegos Olímpicos de 2018, siendo el peor resultado de toda la temporada para el barcelonés.

Sin embargo, a pesar de que en las ocho pruebas previas no había quedado fuera del 'Top 20', esta actuación le ha permitido mantener esa decimocuarta plaza en la general, que es su mejor clasificación histórica, mejorando la decimonovena que consiguió en la temporada 2011.

Mirambell reconoció haber cometido "un par de errores" en la bajada, pero se queda "con el gran trabajo realizado toda la temporada, que hubiese sido de matrícula de honor de haber hecho la segunda bajada".

"Hacer decimocuarto en la general de la Copa del Mundo, ocho 'Top 20', noveno en el Europeo y mi mejor resultado en el Mundial es un resultado excelente. Ha sido una temporada de ensueño, y eso no me lo puede quitar nadie. En mi vida me hubiese imaginado poder acabar entre los 14 mejores del mundo", añadió Mirambell.

Una vez terminada la prueba, el español aseguró que detectaron "una pieza defectuosa en el trineo", que enviarán "a reparar a Inglaterra" en cuanto lleguen "a casa", lo cual explica la incredulidad de su propio entrenador, Martin Rettl, que no comprendía cómo se pudo quedar fuera de la segunda bajada con tan buen pilotaje por su parte.

"Me tengo que quedar con que he tenido el récord del circuito durante una bajada y que he tenido el honor de inaugurar la pista en una Copa del Mundo. Lo bueno de estas semanas es que hemos cogido mucha información de cara a los Juegos Olímpicos del año que viene y hemos hecho mucho trabajo que saldrá el día de mañana", bromeó.

El piloto quiso agradecer a todos aquellos que formaron parte de su equipo esta temporada, así como el apoyo de sus entrenadores, su hermano Andoni Mirambell y Bernat Buscà, que le han ayudado a que esta campaña haya sido "la bomba".

Por su parte, Rettl ha confesado estar "muy contento con la temporada de Ander". "Ha sido una gran mejora respecto al año pasado, cuando estaba lesionado. Ha podido hacer mejores entrenamientos, mejor empuje y mejor pilotaje. Estamos seguros de que el año que viene volveremos a estar aquí en Corea para vivir juntos los nuevos Juegos Olímpicos", admitió.