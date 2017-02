Ander Mirambell, vigésimo, logra su mejor resultado mundialista en Königssee (Alemania)

El piloto de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en la vigésima posición en el Campeonato del Mundo que acaba de finalizar en Königssee (Alemania), por lo que consigue el mejor resultado en una cita mundialista.

De esta manera, el deportista catalán mejora en dos posiciones el vigésimo segundo lugar logrado en Saint Moritz 2013, ya que por primera vez ha podido formar parte del grupo de 20 pilotos que han disputado la cuarta y última manga.

Mirambell, que llegaba al ecuador del Mundial el pasado viernes ocupando la decimoquinta posición después de haber sumado el undécimo lugar en la primera manga y el decimonoveno en la segunda, ha decidido arriesgar en esta segunda jornada.

"El resultado final no ha sido el esperado, pero estoy muy contento por haber podido estar nuevamente entre los 20 mejores, y por primera vez entre ellos en el Mundial, como me ha recordado Martin (Riettl, su entrenador)", indicó.

En la tercera manga, el piloto ha cosechado su peor resultado de la temporada, acabando en vigésima quinta posición, lo que le ha relegado a la decimonovena plaza de la general a falta de la última bajada. La entrada al trineo no ha sido limpia, sino que ha entrado "algo en diagonal", lo que le ha hecho perder unas centésimas y una velocidad importante en el tramo inicial.

Sin embargo, en la transición de las curvas en S ha notado "que con las cuchillas y los reglajes el trineo estaba algo inestable, y todo esto unido a un error en el kreisel y un toque en la subida final me ha hecho acabar con la peor bajada de la temporada, acabando el vigesimoquinto de los 44 participantes".

En la bajada final, Mirambell no ha podido recortar suficiente tiempo con los pilotos que tenía por delante y se ha visto superado por el que tenía justo detrás suyo en la clasificación. De esta forma, pese a acabar decimoctavo en la cuarta manga, ha bajado hasta el vigésimo lugar de la general.

"Me voy con las sensaciones de que he podido ser competitivo en un circuito que siempre ha sido negativo y en el que he tenido problemas, como una intervención quirúrgica en 2008, y hoy he conseguido mi primer Top20 mundialista", señaló.

"Hemos soñado durante una bajada, pero luego hemos arriesgado y no ha salido. Aún así, volvemos a hacer historia, ya que hemos luchado con el Top10 y el Top15 en varias bajadas y hemos quedado a las puertas de ese Top15 en un Mundial a cuatro bajadas, equivocándome con la elección de cuchillas y de reglajes y arriesgando mucho con el pilotaje. Al final soy de esos deportistas que prefiere quedar el 20 arriesgándose y orgulloso de haberlo dado todo que no haber acabado el 16 habiendo sido conservador y haber vuelto a casa pensando 'y si hubiese...'. Soy de los que cree que hay que arriesgar en esta vida en momentos así, y al final he hecho mi primer Top20 en un Mundial", explicó.

Una vez acabado el Mundial, los deportistas marcharán las próximas tres semanas a Pyeongchang, donde estrenarán el circuito que de aquí a 12 meses acogerá los Juegos Olímpicos y donde se celebrará la última cita de la Copa del Mundo de esta temporada, en la que Mirambell ocupa la decimocuarta posición a falta de la prueba final.