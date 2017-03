Ángel Nieto presenta la moto de Logan: "Es una moto única, me encantaría tener una así"

Este viernes llega a los cines Logan, la última película de Hugh Jackman como Lobezno y su adiós al universo cinematográfico de X-Men. Para despedir al mutante de las garras de adamantium, Twentieth Century Fox le rinde homenaje con un tributo muy especial: una moto única creada para ocasión que refleje la esencia de Lobezno, el X-Men más carismático.

Ángel Nieto fue el padrino de La Moto de Logan, que se presentó en el Seagram's NY Hotel at Only You en un acto en el que también estuvieron presentes Oscar Haro y los creadores de la moto Efraón Triana y Peter G. Tapia de Pan Speed Shop.

"Estoy encantado de ser el padrino de la moto de Logan", afirmó el campeón '12+1' del mundial. "Es una moto única, me encantaría tener una moto así, es preciosa y tiene un gran diseño detrás", señaló Nieto que entusiasmado felicitó a los creadores de la moto.

Efraón Triana y Peter G. Tapia presentaron orgullosos su proyecto realizado sobre una Harley Davidson Road King, sin duda una de las bases de customización más complicadas. Todos los elementos que la componen se han estudiado para conseguir una moto elegante, capaz de trasmitir la esencia del personaje, además de sus rasgos representativos, pero alejada de las típicas motos "temáticas" a las que estamos acostumbrados.

"Lo difícil de este proyecto fue incluir lo característico del personaje, tiene tres cosas fundamentales, las garras, la chaqueta de cuero y la X de los X-Men", afirmaron los creadores. Y no dejaron nada al azar, empezando por el chasis que hubo que modificar para conseguir una estética clásica, siguiendo por el depósito de gasolina que, además de contener unas garras, réplica exacta de las utilizadas en el rodaje de unas de las entregas de la saga, ahora alberga en su interior la instalación eléctrica.

Los intermitentes que se han integrado en la defensa delantera y en el interior del asiento, un diseño original de Pan Speed Shop cuya finalidad es la de reforzar la estética retrofuturista de la moto. El motor ahora luce piezas diseñadas en exclusiva y fabricadas en aluminio con fresa CNC. El asiento está inspirado en la cazadora de cuero que luce este personaje en varias de las entregas e incluso la batería está oculta nada menos que en un depósito de "adamantium".

https://www.youtube.com/watch?v=0RUmqN0tckI&feature=youtu.be

EL ÚLTIMO LOBEZNO

Dirigida por James Mangold, responsable también de Lobezno Inmortal, Logan llegará a los cines el próximo 3 de marzo. Junto Jackman, completan el reparto Sir Patrick Stewart, que vuelve a dar vida al profesor Charles Xavier; la joven Dafne Keen que encarna a Laura Kinney/X-23; Boyd Holbrook (Narcos) como el vilano Donald Pierce; Richard E. Grant (Juego de Tronos) que será el doctor Zander Rice; Stephen Merchant (Movie 43) que interpreta al mutante Caliban; Eriq La Salle (Urgencias) y Elizabeth Rodriguez (Orange is the New Black) que encarna a Gabriela.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "En un futuro cercano, un cansado Logan cuida del Profesor X en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras".