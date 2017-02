Angelina Jolie retoma el cine: dos películas como protagonista, una como directora y vuelve a ser Maléfica

El trabajo va a tener muy ocupada a Angelina Jolie los próximos meses. De acuerdo con informaciones de The Hollywood Reporter, la actriz ha confirmado su presencia en dos proyectos de Universal: la adaptación de la novela Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair y un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que llevará por título El espía que me amó.

Asimismo, la intérprete de 42 años, que protagonizará la segunda parte de Maléfica para Disney, volverá a la dirección para llevar a la gran pantalla la adaptación de Sin sangre, libro escrito en 2004 por el periodista y dramaturgo italiano Alessandro Baricco. Además, es una de las productoras ejecutivas de The Breadwinner, una cinta de animación sobre una niña afgana que se hace pasar por niño para ayudar a sobrevivir a su familia. Estará bastante ocupada con su agenda profesional y cuidando de sus seis hijos, además de solucionar los términos de un divorcio por el que clama Brad Pitt. Según Hollywood Life, el actor de 53 años no le habrían conmovido ni lo más mínimo las lágrimas y la emoción de su exmujer durante la entrevista concedida a Yalda Hakim, periodista de BBC World News, con motivo del estreno de Primero ellos mataron a mi padre. El actor estaría muy enfadado con el "papel de víctima" tomado por su exesposa y solo quiere que la pesadilla del divorcio quede finiquitada y seguir con su vida.