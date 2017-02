Anthrax, Sepultura, Talco y CJ Ramone se apuntan al Resurrection Fest 2017

Anthrax, Sepultura, Deserted Fear, The Menzingers, Talco, Undeclinable Ambuscade, CJ Ramone (bajista de Ramones desde 1989 hasta 1996), Obey The Brave, Here Comes The Craken, Parazite, Aphonnic y Display of Power son las nuevas incorporaciones del Resurrection Fest, que se celebrará del 5 al 8 de julio en Viveiro (Lugo).

Serán más de cien bandas en cuatro días de conciertos con un cartel ya bastante consolidado a falta de algunas bandas del after party y el band contest. Próximamente se anunciará el reparto por días de las actuaciones y se anunciará toda la información de todas las acampadas y muchas sorpresas más. Estos fichajes se unen a Rammstein -en su única fecha en España y Portugal-, Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Rancid, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies, Agnostic Front, Comeback Kid, Terror, Snapcase, Deez Nuts, The Bouncing Souls, Architects, Airbourne, Arch Enemy, Napalm Death, The Black Dahlia Murder y Taake, entre otros muchos. También pasarán por Viveiro Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Blaze Out, Quaoar, Revolution Within, Porco Bravo, Anima, Vice Presidentes Y Late To Scream. Abonos a la venta en www.resurrectionfest.es