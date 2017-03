Ariadna Gil y Roberto Álamo protagonizan 'Zona hostil', filme que descubre el "lado humano" del Ejército

Ariadna Gil, Roberto Álamo, Raúl Mérida, Ingrid García Jonsson y Antonio Garrido protagonizan 'Zona hostil', un filme basado en una misión real de rescate liderada por el equipo médico del Ejército Español en Afganistán que descubre "el lado humano" de los militares, según ha señalado este lunes 6 de marzo su director, Adolfo Martínez.

Tal y como ha señalado durante una entrevista concedida a Europa Press, realizada en uno de los hangares de la base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), en Colmenar Viejo (Madrid), la intención de esta película es "lograr que la gente se ponga en la piel de los soldados y que descubran su lado humano".

La cinta, que se estrena en los cines españoles este viernes 10 de marzo y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Defensa y el Ejército Español, narra el rescate en helicóptero de dos heridos en una explosión de un convoy americano escoltado por la Legión española. El terreno cede durante el aterrizaje y los rescatadores quedan atrapados en un terreno que no es seguro, por lo que tendrán que esperar un segundo rescate tanto para los militares como para el propio aparato siniestrado.

Martínez ha señalado que su objetivo era "desmontar el conocimiento" que existe en torno a los militares españoles. "Tengo una imagen mas concreta del ejército de Estados Unidos que de España", ha señalado en referencia a las películas bélicas que hay en España.

Las diferencias se concretan en aspectos como el espíritu "más agresivo" y "competitivo" que se palpa en las películas americanas que poco tiene que ver con lo que ocurre en España, según revelaron los propios militares. En el aspecto cinematográfico, aunque 'Zona hostil' ha contado con cinco millones de euros de presupuesto, el doble de la media en España, aún está lejos de los 80 millones que habría costado en Estados Unidos.

Ariadna Gil interpreta a la Capitán médico Varela, que se basa en la militar que estuvo en esta misión, Montserrat Martínez Roldán, de quien bebe su personaje. Según ha señalado la actriz, tuvieron acceso a los verdaderos protagonistas de la historia e incluso se sometieron a entrenamientos "hasta donde llegaba el cuerpo" para conocer "el día a día de los militares". "El primer día que te ponen a correr a las 7.00 horas de la mañana piensas que no vas a llegar", ha contado.

Preguntada por el hecho de que la experiencia de una mujer madura centre el relato de esta historia coral y su miedo acerca de la ausencia de papeles femeninos, especialmente a partir de cierta edad, Ariadna Gil (Barcelona, 1969) ha señalado que no se trata de un temor porque "es una realidad evidente desde que el cine es cine", aunque matiza que no ocurre igual en todas partes, porque en Francia se narran historias de mujeres de 40 y 50 años.

MILITARES EN LA PIEL DE ACTORES

Durante este rodaje, militares y actores tuvieron curiosidad por conocer lo que hacía el otro, tal y como ha indicado García Jonsson. De hecho, excepto el reparto principal, el resto de personajes que aparecen son militares. "Me hizo gracia que exclamaran: ¡Qué duro es esto!", ha señalado.

Por su parte, el actor Raúl Mérida ha reconocido que llegó a esta película con "muchos prejuicios" y sin embargo ha conocido a "gente entregada, responsable y con vocación", y de "todo tipo" de ideologías.

En este sentido, y preguntados por la capacidad de la cinta para acercar esta profesión al público, Roberto Álamo ha indicado que "todo lo que sea humanizar los personajes sin juzgarlos genera empatía". Álamo ha resaltado que "cuando uno está en una situación de vida o muerte trata de salir desesperadamente de esa situación y huir como huiría de un león". "Pero un militar no trata de huir sino de defender", apostilla.

El Comandante Médico Montserrat Roldán, a quien da vida Ariadna Gil, ha señalado en declaraciones a Europa Press que en su caso, y a diferencia del personaje ficticio, ella nunca ha pensado en salir de las Fuerzas Armadas y, de hecho, está preparando la especialidad de cirugía ortopédica y trauma para seguir trabajando en este medio.

Respecto al suceso al que alude 'Zona hostil', ha señalado que en su caso fue extraída antes de que ocurriese la emboscada, pero sí hubo ataques porque el accidente tuvo lugar "en una zona que no era segura". "Estuvieron vigilándonos hasta que pudieron atacar. Eso es Afganistán", ha dicho.

En cuanto al machismo en el mundo militar, ha indicado que aunque mayoritariamente hay más hombres, también hay "bastantes mujeres" y son "uno más". "No hay diferencias a la hora de trabajar, en mi parche dice que soy comandante y que me apellido Roldán, pero en ningún lado dice que soy una mujer. Estoy aquí por ser médico no por ser mujer", ha señalado.