Asghar Farhadi, director de cine iraní nominado al Oscar por El viajante, no irá a la gala en protesta contra Trump

El director de cine iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar a Mejor película de habla no inglesa por 'El viajante', ha anunciado este domingo que no viajará a la gala en protesta por la orden ejecutiva sobre inmigración firmada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que veta la entrada en el país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Lamento anunciar (...) que he decidido no acudir a la gala de los Oscar junto a mis colegas de la comunidad cinematográfica", ha dicho en un comunicado recogido por el diario 'The New York Times'.

En el mismo, ha indicado que "durante los últimos días, y a pesar de las circunstancias injustas para los inmigrantes y viajeros de varios países (...) mi decisión era la misma: acudir a la ceremonia y expresar mi opinión".

"Sin embargo, parece ahora que la posibilidad de estar presente está acompañada de 'sies' y 'peros' que no son aceptables, incluso si se hicieran excepciones para mi viaje", ha agregado.

Farhadi ha manifestado que "los seguidores de la línea dura, independientemente de su nacionalidad, argumentos políticos y guerras, ven y entienden el mundo prácticamente de la misma manera".

"Para entender el mundo, no tienen otra opción que verlo con una mentalidad de 'nosotros y ellos', lo que usan para crear una imagen temible de 'ellos' e infundir el miedo de sus propios países", ha lamentado.

"Esto no está sólo limitado a Estados Unidos, ya que en mi país los seguidores de la línea dura son iguales", ha dicho, resaltando que "presentan a su pueblo imágenes irreales y temibles sobre varias naciones y culturas para convertir sus diferencias en desacuerdos, sus desacuerdos en enemistades, y sus enemistades en temores".

El director ha resaltado que "infundir el miedo en el pueblo es una herramienta importante utilizada para justificar un comportamiento extremista y fanático por parte de los individuos de mente cerrada".

"Pese a ello, creo que las similitudes entre los seres humanos en esta tierra y sus territorios, y entre sus culturas y fes, superan con mucho sus diferencias", ha defendido Farhadi.

Por ello, ha condenado "las condiciones injustas impuestas a algunos compatriotas y a los ciudadanos de los otros seis países que intentan entrar legalmente en Estados Unidos, esperando que la situación actual no genere nuevas divisiones entre las naciones".

El anuncio de Farhadi --ganador del Oscar en esta misma categoría en 2011 por 'Nader y Simín, una separación'-- ha llegado apenas unos días después de que la actriz principal de 'El viajante', Taraneh Alidoosti, anunciara que no acudiría a la gala en protesta contra Trump.

'El viajante', que ha ganado ya dos premios en el Festival de Cannes 2016, es una coproducción entre Irán y Francia basada en la obra de teatro 'Muerte de un viajante', de Arthur Miller.