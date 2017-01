Cómo Ashley Graham ha ayudado a que las mujeres amen la celulitis

Ashley Graham es una de las mujeres más bellas del mundo. Tiene curvas de infarto y no puede estar más orgullosa de ellas, de hecho, siempre que pisa una red carpet hace que todas las miradas se centren en ella por lo sexys que son sus looks. Se atreve con todas las tendencias y no tiene reparos en posar en biquini, como tampoco de compartir en las redes sociales imágenes sin retoques en los que se aprecia que tiene defectos, como el resto del mundo.

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Una foto publicada por A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 6:41 PST La modelo, que hizo historia al ser la primera mujer curvy en aparecer en Sport Illustrated, h a aprovechado su papel como influencer y reina de las pasarelas curvies para reivindicar la belleza de la celulitis en las redes sociales. La modelo ha compartido una imagen suya en la playa en biquini en la que aparece sentada y se le nota la celulitis. "Yo entreno. Hago lo mejor por comer bien. Amo mi piel y quien soy. Yo no estoy avergonzada de mis pliegues, lonjas o celulitis y eso es suficiente. #Bellezamásalládelatalla #Amatupielestásenella", escribió junto a la foto. Eso sí, en una foto anterior a ésta no había rastro de piel de naranja. Se trataba de una producción cuidada y poco espontánea. Latest lingerie collection with @additionelle 🔥👙💋 Una foto publicada por A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 6:02 PST Pero esta no ha sido la primera, ni será la última, en la que la modelo enseña sin pudor su celulitis en las redes sociales. En junio de 2016, la modelo compartió con sus seguidores una foto en la que aparecía montando en bicicleta con un minivestido. "Un poco de celulitis nunca ha hecho daño a nadie. Basta ya de juzgarte a ti misma, acepta las cosas que la sociedad considera 'feas", escribió entonces. En aquella ocasión, como en ésta, la red se llenó de mensajes de apoyo a la modelo y a todas esas mujeres que ni son perfectas ni quieren serlo.