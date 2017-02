Azkena Rock Festival contará con Trashville, un nuevo espacio que acogerá bandas de garaje, punk y rock

La próxima edición del Azkena Rock Festival, que se celebrará en Vitoria el 23 y 24 de junio, contará con un nuevo espacio denominado Trashville, en el que el público podrá disfrutar del ambiente de una sala de conciertos con bandas de garaje, punk y rock, y en el que actuarán King Automatic, Bob Log III, Pelo Mono, The Cyborgs, The Devils y Vurro.

"Un nuevo escenario, que se une a los ya existentes, en el que se darán cita oscuros blues-punkers y rock and rollers insanos, motoristas nocturnos y animales de escena, extraterrestres del rock and roll e irreverentes reverendos que harán vibrar Mendizabala", según ha destacado Last Tour, promotora organizadora del festival.

Así, King Automatic es una "one man band" original y completa, en la que "este hombre orquesta y su yeyé francés, garage beat-punk, rock jamaicano, R&B y trash rock'n'roll se bastan y se sobran para ofrecer conciertos memorables llenos de detalles originales y divertidos".

Además, Bob Log III también es "un hombre banda" que comenzó a tocar la guitarra a los 11 años escuchando a Chuck Berry, Bo Diddley o AC/DC, y que define el rock como "coger una guitarra, encenderla y hacer bailar a las chicas y pasar un buen rato". Ataviado con un casco de moto con micrófono incorporado, un buzo, una guitarra y un bombo, Log otorga "una nueva vida y estilo a los blues del delta del Missisipi".

Por su parte, los granadinos Pelo Mono cuentan con "ingredientes" como "una cucharada sopera de rock & roll, 100 mg de country, 6 metros de rhythm & blues, un cubo de surf muy turbio y una variable frantal entre Sci Fi y exótica", mientras que los italianos The Cyborgs se encuentran entre "lo más cool del underground". "Directos desde el futuro más destructivo y cibernético llegan estos dos italianos cuyo directo, lleno de blues y boogie, no defrauda nunca", han destacado.

Asimismo, el dúo italiano The Devils define su música como "pura maldad y muchísima diversión". Vestidos de predicador y de monja, aseguran que su único motivo para subirse a un escenario es "destrozarlo a ritmo de rockabilly, noise trash, blues y rock'n'roll".

Por último, Vurro aparecerá en escena con su cabeza cubierta por el cráneo de una vaca. Se trata de un misterioso músico que jamás ha dado una entrevista, aunque eso no ha impedido que se haya convertido en todo un fenómeno viral por su habilidad de tocar, a la vez, el órgano, el piano o la batería.

Además, el espacio Trashville contará con su selección de DJs, entre los que estarán Shakin' Brothers, Lost Angeles, Reyes Torío y Bob Cosby. Además, será el lugar de celebración de "Wall of Death Gypsi", un espectáculo donde las acrobacias en moto se funden con el rock.

VIRGEN BLANCA

Asimismo, el australiano Pat Capocci y los croatas Billie & The Kids serán los encargados de trasladar el Azkena Rock Festival al corazón de Vitoria, con dos conciertos gratuitos en la Plaza de La Virgen Blanca.

Así, Pat Capocci hará doblete en esta nueva edición del festival vitoriano, y "pondrá en pie a toda la plaza con su inigualable carisma y su combinación de swing, jazz, country, blues y rockabilly".

Por su parte, Billie & The Kids, combo que reúne "lo mejor de Fats Domino, Little Richard y Ruth Brown, hará que los presentes no sepan si están en la Virgen Blanca o en Nueva Orleans".

Por último, la organización ha recordado que el 1 de marzo finalizará la oferta de bono a 90 euros más gastos. Los bonos se pueden adquirir en la web de festival, rocknrollers,es, red Ticketmaster, red Kutxabank, www.ticketea.com, www.entradas.com, www.atrapalo.com y www.festicket.com.

Además, Kutxabank ofrece a sus clientes un descuento de diez euros en el bono sobre el precio vigente en el momento de compra. Este descuento es aplicable a los 1.000 primeros bonos con un máximo de un bono por tarjeta Kutxabank.