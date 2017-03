Azkena Rock Festival presenta su cartel por días y saca a la venta las entradas de cada jornada

Azkena Rock Festival, que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio en Mendizabala, ha presentado este jueves su cartel por días, en el que John Fogerty será el protagonista principal el viernes día 23, y Chris Isaak el sábado 24. Asimismo, el festival ha sacado este jueves a la venta las entradas de cada día a un precio de oferta de 45 euros más gastos hasta el 5 de abril. Además, el bono pasa a costar 98 euros más gastos.

De esta manera, según ha informado la organización, John Fogerty será el indiscutible cabeza de cartel de la jornada del viernes día 23, en un concierto en el que ofrecerá los himnos de la "mítica" Creedence Clearwater Revival. Junto a él estarán Cheap Trick, The Hellacopters, Graveyard, King's X, Hellsingland Underground, The Meteors, The Shelters, Tygers Of Pan Tang, The Godfathers, Crank County Daredevils, The Soulbreaker Company, Fetitxe y Los Mambo Jambo.

Además, en la plaza de la Virgen Blanca actuarán Billie and The Kids, y en el escenario Trashville King Automatic, The Cyborgs y Vurro, mientras que los DJs Shakin' Brothers y Reyes Torio serán los encargados de cerrar la jornada.

Por su parte, el sábado será el turno de Chris Isaak, "uno de los artistas más esperados por el público del festival y que seguro ofrecerá un actuación tan mágica como la que nos brindó en 2010". Ese mismo día, 24 de junio, actuarán también The Cult, Union Carbide Productions, Michael Kiwanuka, Loquillo, Thunder, Bloodlights, Inglorious, The Dead Daisies, Pat Capocci -que también actuará a la Virgen Blanca-, Buck & Evans, SCR y Wyoming y Los Insolventes.

Asimismo, el escenario Trashville contará con las actuaciones de Bob Log III, Pelo Mono y The Devils, mientras que cerrarán la jornada los DJs Lost Angeles y Bob Cosby.