Tyra Banks sustituirá a Nick Cannon al frente de America's Got Talent

Tyra Banks será finalmente la maestra de ceremonias de la 12ª edición de America's Got Talent. Las perfiles sociales del talent show capitaneado por Simon Cowell confirmaban hace unas horas la noticia. La modelo reemplazará a Nick Cannon, su actual anfitrión, tras la renuncia de este a seguir en próximas entregas.

"TyTy es el nuevo anfitrión de AGT. No puedo esperar a trabajar", escribió la maniquí y presentadora de 43 años en sus redes sociales. Este nuevo proyecto llega un año largo después de su última participación como productora y presentó de America's Next Top Model, faceta que dejó aparcada durante un tiempo para dedicarse al cuidado de su hijo, York, concebido mediante vientre de alquiler junto a su pareja, Erik Asla.

Hace unas semanas, el exmarido de Mariah Carey daba muestras de su descontento con los ejecutivos de la cadena NBC. "Me encuentro en un lugar oscuro teniendo que tomar una decisión que desearía no tener que tomar, pero como un hombre, un artista y una voz para mi comunidad, no seré silenciado, controlado o tratado como un pedazo de propiedad", subrayó el músico y comediante de 36 años.