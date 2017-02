Barcelona se rinde ante Miguel Bosé y amplia fechas en su gira por España

Tras la repentina muerte de su sobrina Bimba, el artista internacional Miguel Bosé ha regresado a los escenarios como tenía previsto con su gira 'Estaré 2017'. Dio el pistoletazo de salida en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 16 de febrero y muy pronto pasará por nuestro país, donde ha tenido que ampliar fechas debido a la alta demanda.

Miguel tenía previsto dos únicas citas en España, el 23 de junio en Madrid y el 27 en Barcelona, pero las ganas de sus fans patrios por reencontrarse con el "amante bandido" y que las entradas de ambos conciertos están prácticamente agotadas han animado al artista a ampliar las fechas de sus actuaciones, refugiándose en la música tras la dolorosa perdida.

Al concierto del 27 de junio en el Auditori del Fòrum de Barcelona, Miguel ha sumado una nueva fecha para el 26 de junio en el mismo recinto y cuyos tickets podrán adquirirse desde mañana 1 de marzo a las 10:00h desde las diferentes plataformas de ventas de entradas o la web oficial del artista.

Pero Miguel no se conforma con estos tres grandes conciertos y pasará el verano de gira por nuestro país, confirmando que estará el 14 de agosto en el festival jerezano Tío Pepe Festival, el 6 de septiembre en la Plaza de Toros de Valencia y el 9 en el Stone and Music Festival de Mérida, prometiendo que estás no serán las únicas fechas que podremos verle en España, algo cada vez más cotizado.

'Estaré 2017' apunta a convertirse en una de las giras más exitosas del artista que comenzó agotando las entradas durante tres noches consecutivas del Auditorio Nacional de México y con la que visitará Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica con sus grandes éxitos y una puesta en escena que combina un montaje innovador y las últimas tecnologías.

En su última gira Miguel ha incluido su nueva canción "Amiga", la cual le dedica a su sobrina Bimba Bosé y con la que no puede contener la emoción sobre el escenario.