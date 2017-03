Belén Rueda, sobre la juventud: "Es conveniente tenerla para luego no tenerla los cuarenta"

Belén Rueda no para de trabajar. La actriz no está inmersa en varios proyectos de cine y por ello tiene la agenda muy apretada. En cuanto a la película Perfectos desconocidos dirigida por Álex de la Iglesia, la actriz bromea con el tema y es que Belén se divirtió mucho haciendo esta película con amigos.

CHANCE: Se han vuelto los fotógrafos locos contigo.

BELÉN RUEDA: Madre mía yo que vengo de la paz.

CH: ¿Una se acostumbra a despertar tantas pasiones?

B.R: Bueno es el día, no te creas que normalmente me pasa esto.

CH: Bonita entrada que has hecho de la mano.

B.R: Sí, es que míralo.

CH: Se le quiere igual.

B.R: Sí.

CH: 'El Bar', ahora vamos a andar con más ojo cuando entremos a un bar.

B.R: Desde luego, he tenido la grandísima suerte de verlo ya y os aconsejo verla.

CH: Nos está aterrorizando.

B.R: Pero Álex es así, hay películas pare reír, para llorar y con álex es un poco de medio, medio, pero tiene su parte de terror y de reflexión que está muy bien.

CH: ¿Qué ha sido lo más disparatado que te ha pasado a ti dentro de un bar?

B.R: Por dios. Sí que soy de bares.

CH: Esa juventud loca que has tenido.

B.R: Que hemos tenido todos, perdona, que es conveniente tenerla para luego no tenerla a los cuarenta. No sé.

CH: ¿Esa juventud la reflejan tus hijas?

B.R: No la veo reflejada, ellas tienen su propia juventud y tienen que vivirla a tope.

CH: ¿No te ves a ti?

B.R: Bueno he de confesar que no bebía, lo de las borracheras era porque lo veía, cuando me han propuesto hacer algún personaje de alcohólica decían mis amigas por fin vas a beber y yo decía para qué si sé lo que ocurre.

CH: Tenías mucha disciplina con el baile.

B.R: Sí.

CH: Igual tú dabas el cante bailando en la barra.

B.R: Pues eso.

CH: ¿Proyectos?

B.R: Pues mira hace una semanita que llegué de África y hemos hecho una película maravillosa que se llama el 'Cuaderno de Sara', luego se estrena 'Órbita nueve' en la que los protagonistas son Álex González y Clara Lago y luego tengo una peli con Álex de la Iglesia que se llama 'Perfectos desconocidos' que ya la hemos rodado pero no le quedan meses en el año.

CH: No para de crear.

B.R: Esta película es realmente maravillosa, la premisa es buena. Unos amigos que se reúnen y ponen los teléfonos encima de la mesa.

CH: ¿Probarlo eso en la vida real?

B.R: Es muy curioso porque cuando estás haciendo una peli y te reúnes con tus amigos de la vida normal cuentas un poco lo que ha pasado y dicen por qué no lo hacemos y digo dejarme de tonterías, vamos a seguir siendo amigos.

CH: ¿Eres adicta a las redes sociales?

B.R: Me he hecho. Mis hijas hacía tiempo que me decían que me hiciera Instagram y hace muy poquito me hice.