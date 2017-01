La Bella y la Bestia: Josh Groban interpretará el tema inédito 'Evermore'

Por supuesto, La Bella y la Bestia contará con míticas melodías de la cinta animada como '¡Qué festín!' y 'Bella y Bestia son', pero Disney ha desvelado una gran novedad: el artista y compositor Josh Groban ha grabado una canción totalmente inédita titulada 'Evermore'. Según la compañía, la melodía sonará en los créditos finales de la película, así como en la banda sonora original.

Escrita por el compositor Alan Menken, ganador de ocho Oscar (La Sirenita, Aladdin) y por el veterano letrista Tim Rice, ganador de tres Oscar (El Rey León, Evita), se trata una potente balada que interpreta la Bestia (Dan Stevens) tras liberar a Bella (Emma Watson).

El propio Menken se ha encargado de componer la música de la película, así como las nuevas grabaciones de las canciones clásicas de la cinta animada escritas por él mismo y por Ashman. Walt Disney Records publicará la banda sonora original de la película el 10 de marzo de 2017.

AFAMADO CANTANTE Y COMPOSITOR

A sus 35 años, Josh Groban se ha labrado un nombre en el mundo de la música con sus álbumes multi-platino y DVD (más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo). Nacido en la ciudad de Los Ángeles, es el único artista que ha colocado dos álbumes en la lista de 20 Álbumes Más Vendidos en la pasada década, según Billboard.

Tras darse a conocer la noticia, Groban ha afirmado: "Para mí es un honor cantar esta nueva y maravillosa canción de dos de mis favoritos, Alan Menken y Tim Rice. 'La Bella y la Bestia' me ha acompañado desde la infancia y tener una conexión musical con esta película me hace inmensamente feliz".

Como actor, Groban ha aparecido en las películas Crazy, Stupid, Love, The Hollars, Coffee Town y El tour de los Muppets. Además, tuvo su dosis de protagonismo en series de televisión como la famosa The Office, Colgados en Filadelfia y The Crazy Ones.

Por su parte, el presidente de la música de Walt Disney Studios Motion Pictures, Mitchell Leib, confesó que su felicidad por poder contar con Groban: "Alan Menken, el director Bill Condon y yo estábamos hablando sobre qué artista actual podía cantar una canción tan exigente y además hacerlo bien. Y Josh acabó siendo el único candidato", confesó Leib. "Su voz encaja de forma natural en esta impresionante composición".

Dirigida por Bill Condon (Dreamgirls, Dioses y monstruos y las últimas partes de la saga Crepúsculo), La Bella y la Bestia llegará a los cines el 17 de marzo. Además de los citados Watson y Stevens, cuenta entre el reparto con Ewan McGregor (Trainspotting) como Lumière, Gugu Mbatha-Raw (Belle) como Fifi, Josh Gad (Pixels) como LeFou, Emma Thompson (Love Actually) como la Señora Potts o Sir Ian McKellen (El señor de los anillos) como Ding Dong.