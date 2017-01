Ben Affleck no dirigirá finalmente The Batman

Ben Affleck ha decidido dar un paso atrás y no dirigirá finalmente The Batman. El actor seguirá manteniendo su rol de productor y protagonista del proyecto sobre la próxima película en solitario del Caballero Oscuro.

Así lo revela en exclusiva Variety, informando de que las fuentes cercanas a Affleck confirman la decisión consensuada tras las conversaciones con Warner Bros. y decidir qué era lo mejor para la película. El intérprete además publicó un comunicado en el que expresaba su decisión:

"Hay algunos personajes que tienen un lugar especial en el corazón de millones de personas. Dar vida a este papel exige concentración, pasión y la mejor actuación que pueda dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un director con el que colaborar en esta gran película. Sigo en esto y lo vamos a hacer. Mantengo mi compromiso con este proyecto y miro hacia delante para llevarlo a la vida para los fans de todo el mundo".

Algunas fuentes apuntan que la decisión no tiene nada que ver con la reciente decepción de Affleck dirigiendo su última película, Vivir de noche, que se encuentra en los cines en estos momentos. Por su parte, Affleck y Warner se encuentran ya en la búsqueda de un nuevo director y los rumores apuntan a que Matt Reeves (La guerra del planeta de los simios) es uno de los que está en esa lista de candidatos.

Mientras tanto, el estudio cinematográfico ha publicado otro comunicado en el que ofrece su apoyo a Affleck: "Warner Bross. apoya completamente la decisión de Ben Affleck y se mantiene unida al proyecto de trabajar con él para realizar la película en solitario de Batman".

La decisión de Affleck será recibida con pesar por los fans de DC Comics y Bruce Wayne, aunque no es para nada sorprendente. Affleck ha dejado claro en reiteradas ocasiones sus altas exigencias con el proyecto del Caballero Oscuro y no ocultó su intención de dar un paso atrás en el proyecto si no se consideraba a la altura de las expectativas.

LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO DC

Tras dirigir Man of Steel y Batman v Superman, Snyder repite al frente de la gran apuesta del universo Warner/DC, La Liga de la Justicia. Cinta uqe reunirá a los personajes más importantes de DC Comics y cuya trama se sitúa después de los acontecimientos de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. Su sinopsis oficial es la siguiente:

"Impulsado por su restaurada fe en la humanidad y por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su nueva aliada, Diana Prince, para hacer frente a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman reclutarán a un equipo de superhéroes para luchar contra una nueva amenaza. Pero a pesar del equipo conformado por Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de un asalto de proporciones catastróficas."

La película se estrenará el 17 de noviembre de 2017, pero antes llegará Wonder Woman el 23 de junio de este mismo año. Otros títulos que completan el universo de Warner/DC son The Flash (marzo de 2018), Aquaman (octubre de 2018), Shazam! (abril de 2019), La Liga de la Justicia. Parte 2 (junio de 2019), Cyborg (2020) y Green Lantern Corps (2020).

A éstos se suman Gotham City Sirens con Harley Quinn y las villanas de Batman, y con posible fecha de estreno en 2018, The Batman dirigida y protagonizada por Ben Affleck. En esta larga lista también se encuentra la secuela de El hombre de acero (Man of Steel), que llevará de nuevo a la gran pantalla a Superman en solitario.