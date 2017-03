León Benavente, Corizonas y Novedades Carminha, principales reclamos del Pulpop 2017

Esta miércoles se ha presentado la programación completa del Pulpop Festival 2017 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), con la participación de responsables políticos y culturales.

La Plaza de Toros de la localidad acogerá los días 7 y 8 de julio un total de nueve actuaciones en directo, más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes 7 de Julio.

Corizonas, Galaxina, León Benavente, Novedades Carminha, The Spitfires, Airbag, Sonograma (Ganadores del concurso de bandas de la décimo segunda edición del Pulpop Festival), Copa Turbo y We are not Dj*s serán los principales reclamos de esta edición.

Por su carácter gratuito, Pulpop reúne cada año a personas de distintos lugares de España. Toda la información está en www.pulpop.es.