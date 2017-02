Benzo defiende modernizar las políticas educativas: "La Regenta no es la mejor lectura para los 12 años"

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha defendido la necesidad de modernizar las políticas educativas en materia de lectura para fomentar el hábito entre los más jóvenes. En su opinión, "La Regenta, de Clarín, no es la mejor lectura para los 12 o 13 años".

Benzo ha explicado, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, los planes de su departamento para fomentar la lectura dentro del Plan Cultural 20/20 que "tiene que poner un acento especial en los jóvenes". En su opinión, "igual que hay que crear una generación antipiratería, hay que crear una generación lectora, que los nuevos medios tecnológicos no devoren la inquietud por leer", ha indicado.

En este sentido, ha apostado por involucrar a los centros escolares para que los colegios tengan una hora de lectura fija y a las editoriales para cruzar medidas que fomenten el hábito. "El mensaje es claro, hay que vincular la lectura a la diversión, no solo hay que leer porque hace mejor persona sino porque divierte, no solo divierten los 'youtubers' o los videojuegos, sino también leer", ha añadido.

Para Benzo, estos objetivos pasan por modernizar las políticas educativas en esta materia y ha recordado cuando en su niñez le obligaron a leer la obra de Leopoldo Alas 'Clarín'. "Recuerdo cuando siendo demasiado pequeño, en el colegio, para fomentar la lectura, me hicieron leer 'La Regenta' que es una magnífica novela, pero no es la mejor lectura para un chico de 12 o 13 años; yo salí lector pero podía haber salido odiando la lectura por lo durísimo que se me hizo terminarlo y no quiero decir hacer el comentario de texto".

En su opinión, "eso no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es unir la sensación de que leer no solo te forma y te hace mejor persona sino que divierte". Para Benzo hay que fomentar la lectura entre los jóvenes con novelas de Emilio Salgari o "con Harry Potter".

RECONOCIMIENTO DE SANTIAGO CALATRAVA

Por otra parte, Benzo ha defendido al arquitecto Santiago Calatrava, algunas de cuyas obras han sido criticadas y varias de ellas se encuentran actualmente inmersas en procedimientos judiciales. "Me consta que Calatrava no tenía absolutamente ninguna relación con nada que estuviera fuera de la ley y en lo que conocí, todo contrato era absolutamente legal", ha explicado Benzo quien considera que "a quien actúa desde la legalidad no se le puede achacar absolutamente nada referido a la corrupción".

En el terreno profesional, el secretario de Cultura, que dirigió el estudio de Calatrava durante casi dos años, entiende que debería realizarse en España un reconocimiento público al arquitecto. "A todas las personalidades de la cultura española deberíamos tenerles un respeto y reconocimiento, puede haber opiniones de si te gusta la estética de su obra o no, pero cuando España produce una persona de ese prestigio o envergadura si (debería rescatarse su figura)".