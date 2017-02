Beyoncé no actuará en Coachella por recomendación médica

Desde que Beyoncé anunciara la gran noticia por todo lo alto con una preciosa foto de ella luciendo barriguita en Instagram no se han parado de suceder nuevas informaciones en torno a la artista y su embarazo, como el posible sexo de los bebés. Sin embargo, la artista ha tenido que cambiar un poco su ritmo de vida en cuanto a actuaciones y espectáculos se refiere por su embarazo.

BLUE IVY DENTRO DE POCO TENDRÁ DOS HERMANITOS CON LOS QUE JUGAR

Queen B está radiante y deseando la llegada de sus dos pequeños que jugarán y se divertirán con su hermanita mayor, Blue Ivy. En los Grammy pudimos ver a la familia apoyar y emocionarse con la actuación de la diva en la gala de premios. Y es que a pesar del embarazo, la cantante no para y no se ha podido alejar de los escenarios, al más puro estilo "show must go on".

Sin embargo, la mujer de Jay Z ha tenido que modificar un poco su agenda dado su nuevo estado de embaraza de dos gemelos. La cantante iba a participar en la próxima edición del conocido festival de Coachella, pero por recomendación médica la cantante ha tenido que despedirse del famoso festival de música.

LA ARTISTA SERÁ CABEZA DE CARTEL DEL FESTIVAL COACHELLA 2018

Sus fans que la esperaban ver en el escenario del festival el próximo abril en California (Estados Unidos) tendrán que esperar a la edición de 2018 donde la artista será cabeza de cartel, así lo afirmaba la organización de Coachella por Facebook.

LOS MÉDICOS DE QUEEN B LE HAN RECOMENDADO MANTENER UNA AGENDA MENOS APRETADA, SIN TANTAS ACTUACIONES

Y es que la misma organización ha sido la encargada de dar la mala noticia: "Ha tomado esta decisión siguiendo el consejo de sus doctores de mantener un calendario menos riguroso en los próximos meses".

Queen B siempre lo ha dado todo en el escenario. Con sus bailes sensuales moviendo sus increíbles caderas ha conseguido ser la envidia de todo el mundo. Además, Beyoncé está más preciosa si cabe desde que se quedo embarazada de nuevo.

NO PUDIMOS VER A LA ARTISTA BAILAR EN SU ÚLTIMA ACTUACIÓN EN LOS PREMIOS GRAMMY

Aunque la realidad es que su embarazo ya no le permite mover las caderas como antes, como ya vimos en los Grammy donde dejó para las bailarinas el arte de mover las caderas. Solo nos queda a los fans de su sensualidad y actuaciones esperar a que la diva sea mamá para verla de nuevo en un escenario dándolo todo