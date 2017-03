Bilbao BBK Live anuncia su cartel por días y confirma a 17 bandas más

Bilbao BBK Live ha presentado este jueves la distribución de sus artistas por días y ha añadido 17 bandas y cinco DJs al cartel de su decimosegunda edición, que tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi (Bilbao). Estos nuevos nombres se unen a los ya confirmados Depeche Mode, The Killers, Brian Wilson, Two Door Cinema Club o Phoenix.

De esta manera, Depeche Mode liderará la jornada del jueves día 6, acompañados de Justice y The 1975, entre otros. The Killers, con Phoenix, Fleet Foxes o Royal Blood, encabezan los nombres del viernes día 7, mientras que en la jornada del sábado será el turno de Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Brian Wilson y muchos más, según ha informado Last Tour.

Las nuevas incorporaciones al festival son las de Spoon, Cage the Elephant, Xoel López, Austra, Gus Gus, Jessy Lanza, Circa Waves, The Lemon Twigs, The Orwells, Anímic, Carla Morrison, Kokoshca, Los Bengala, The Amazons, Vulk, Naranja y Biznaga.

Spoon son conocidos por "directos catárticos y llenos de fuerza", y sus influencias van desde la psicodelia más sesentera hasta el noise pop de Pixies. La banda lanzará nuevo disco a finales de marzo y con él llegará a Kobetamendi. Los también rockeros Cage the Elephant "son pura energía sobre el escenario", y sus álbumes han llegado a lo más alto de las listas británicas gracias a "sus energéticos directos y su ecléctico sonido", tan influido por el rock clásico, el funk y el blues como por el punk y el rock alternativo.

Por su parte, Xoel López es uno de los artistas españoles más representativos. Siempre entre el pop-rock más alternativo y el folk clásico, se define como "un artista libre". A Bilbao BBK Live llegará con lo mejor de su discografía, que incluye muchos temas grabados bajo su anterior etapa como Deluxe.

Asimismo, los islandeses Gus Gus son una de las bandas más longevas y relevantes de la electrónica con una carrera de más de 20 años, donbde conviven desde el techno al trip-hop, pasando por el house, el progressive y el pop, han destacado los organizadores.

Además, la combinación de sintetizadores flotantes, house, dubstep y rock de los 80 han convertido a Jessy Lanza en "una de las sensaciones internacionales" del último año con su álbum "Oh no". En Bilbao presentará su nuevo disco "Different Creatures".

THE LEMON TWIGS

The Lemon Twigs son "dos prodigiosos hermanos" de Long Island que cuentan entre sus influencias con los Beatles, The Zombies y Brian Wilson, con quien coincidirán en el festival. Su pop lo-fi inspirado en el barroquismo más 60s les ha hecho "ganarse a pulso un hueco en el panorama indie actual". Además, The Orwells son, según ellos mismos "la banda garage-punk más hooligan de Chicago". Ninguno de sus miembros pasa de los 25 años y ya han recorrido medio mundo, y en Kobetamendi presentarán su último disco "Terrible Human Beings", recién lanzado.

Por su parte, Carla Morrison es la artista indie "más exitosa" de México y de ella se dice que "sólo la forma en la que canta la palabra más simple puede detener tu corazón". Tras un periodo retirada, volvió a la carga en 2015 con "Amor Supremo".

Además, Kokoshca presentarán "No queda nada" (2016), LP con el que se mueve "entre la luz y la penumbra, la jovialidad y las miserias". Desde Zaragoza llegará el dúo de bateria y guitarra Los Bengala, con su "garage-rock felino", y The Amazons descargarán en el festival "sus atronadores riffs de guitarra y un rock contundente y lleno de emotividad".

VULK

Asimismo, los bilbaínos Vulk, una de las apuestas de Jägermusic de este año, son una banda con influencias de Joy Division a Bowie, y Naranja y su power-pop "fresco y brillante", con melodías "pegadizas" y "contundente" base instrumental, también estarán en Bilbao BBK Live. Por último, Biznaga "conjuga con inteligencia la inmediatez del punk y el instinto melódico del indie-rock más 80s" y presentarán su recién estrenado "Sentido del Espectáculo".

Por su parte, Bilbao BBK Live ha sumado a cinco DJs para las "altas horas" de la noche, como son Marc Dorian DJ set, Dani Less DJ b2b Dark DJ, David Van Bylen DJ y JotaPop Dj.

Las entradas de día estarán a la venta desde las once de la mañana del lunes 20 de marzo a un precio de oferta de lanzamiento de 45 euros más gastos (5 euros más si se adquiere el acceso a cámping). El 3 de abril el precio ascenderá a 50 euros más gastos (5 euros más con cámping) hasta el 17 de abril, cuando las entradas alcanzarán su precio definitivo hasta taquilla, a 55 euros más gastos (y 10 euros más con cámping).