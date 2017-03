Blas Cantó: "Tenemos que soñar todo lo alto que queramos, nadie puede meterse en nuestros sueños"

Mucho ha cambiado la vida de Blas Cantó desde que Auryn anunciaran el pasado verano un parón por tiempo indefinido. Y todas las transformaciones concluyeron el pasado 3 de marzo, cuando publicó su primer single en solitario el mismo día que ganaba la quinta edición del programa de televisión 'Tu cara me suena'.

"Se acababa una etapa, estaba solo por primera vez en la industria, era mucha incertidumbre, pero afortunadamente todo salió bien", confiesa a Europa Press Blas Cantó, para acto seguido recalcar que recibió felicitaciones de Raphael, Anastacia, Pablo Alborán y Carlos Baute. "Nunca imaginé poder causar esa sensación en un concurso de imitaciones", admite.

En cualquier caso, Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991) defiende que "detrás de las imitaciones hay mucho trabajo y producción, horas de ensayo", y asegura: "Ha sido la experiencia más agotadora de mi vida, y además era mi primera apuesta solo sin Auryn. Han pasado tantas cosas en ese programa que me he hecho como artista de nuevo, he vuelto a nacer en este aspecto".

"Estar solo es crecer. Me preparé durante siete años la despedida de soltero y ahora me he casado con la música", plantea entre risas haciendo referencia al período con Auryn, de los que tiene un gran recuerdo: "Han sido muchos años en los que no he dejado de aprender. Hemos cantado tanto en tantos sitios que ahora estoy más preparado que nunca para estar en los escenarios, aunque sea solo. Ha sido un máster musical impresionante".

IN YOUR BED

En el reinicio de Blas Cantó juega un papel imprescindible 'In your bed', su primer single como solista, ya disponible en tiendas y plataformas digitales, en el que ha trabajado con el compositor y productor Anders Bagge, popular por haber creado éxitos para Madonna, Jennifer Lopez, Celine Dion o Janet Jackson.

"La primera vez que lo escuché me quedé en shock porque no me podía creer que Anders me estuviera regalando esta canción. Era un cambio de estilo y se arriesgó conmigo", desvela Cantó sobre este 'In your bed' que oscila entre Bruno Mars, Maroon 5 e incluso Queen, con toques de música negra y britpop, de soul clásico y pop del siglo XXI.

Y así lo resume él mismo: "Es moderno, es clásico, es atemporal, es como una canción que no pasará de moda. Te lleva a muchas etapas de la historia de la música y eso me hace muy feliz. A mi me encantan Maroon 5, Bruno Mars, Michael Bublé y Celine Dion, sobre todo su carrera en francés. Es como unir todo eso. A veces nos ponemos límites a nosotros mismos y pensamos que somos una cosa, pero una persona se forma por todas sus características variadas".

Tras afirmar que no se ve "haciendo otra cosa" que no sea cantar, reclama tiempo para poder hacerse "como artista" y crearse de nuevo como solista. Por eso, anticipa que "el disco completo llegará más adelante, después del verano". "Hay que grabarlo, concentrarse en los pequeños detalles y elaborarlo bien para salir en condiciones", apostilla.

"La gente conoce a todos los que he imitado, pero ese no soy yo. Ese soy yo imitando. Necesito un single de avance de lo que yo soy y luego tendrán el disco completo. Todavía queda mucho trabajo, los productores siguen enseñándonos canciones nuevas", revela con una mezcla de cautela y orgullosa impaciencia.

https://www.youtube.com/watch?v=YSGBQbkmEPg

HAY FUTURO PARA AURYN

Resulta inevitable que aparezca otra vez en la conversación Auryn, que tiene el honor de ser la 'boy band' española más exitosa de la música. Y explica Blas al respecto que tuvieron que parar por "salud profesional y personal". "Pero todas las decisiones que se tomaron fueron unánimes en el grupo", subraya.

Prosigue el relato remarcando lo "mal" que lo pasó cuando terminó el grupo al sentirse señalado como responsable. "Todos iban a tener su proyecto personal, pero ser el primero en salir tiene un plus de dificultad", destaca, al tiempo que pone en valor el "apoyo público" que recibió de sus compañeros cuando se anunció su participación en 'Tu cara me suena'.

"Creemos en una vuelta de Auryn, pero no sabemos si ahora, mañana o dentro de cinco o diez años. Y queríamos pararlo ahora y no tirados en el suelo", recalca, al tiempo que agrega: "No es crear falsas esperanzas al público, se trata de ser fiel a lo que uno siente y yo siento que Auryn podría volver en el futuro. El grupo es muy importante para mi y para todos nosotros. No hay necesidad de cerrar puertas".

Con esa puerta sin cerrar, por tanto, encara Blas Cantó su futuro en solitario con todos los anhelos imaginables: "Quiero hacer todo lo que quiera hacer y soñar muy alto, que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer. No soy pretencioso, pero hay que soñar. Y quien sabe lo que pasará el día de mañana".

"Me he cansado de escuchar 'eso es imposible' cuando no lo era. Quiero seguir soñando muy alto. Tenemos que soñar todo lo alto que queramos porque nadie puede meterse en nuestros sueños. Estuve hace poco con unos amigos en Las Vegas y bromeaba al decirles que algún día cantaré allí. Mis sueños siempre han sido muy altos y la mayoría se han cumplido", sentencia.