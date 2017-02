Blondie anuncian disco con temas escritos por Sia, Charli XCX, Johnny Marr, Dave Sitek y Nick Valensi

Blondie publicarán el 5 de mayo su undécimo álbum de estudio, 'Pollinator', editado a través de BMG. El primer single se titula 'Fun' y ya está disponible.

El disco está producido por John Congleton y cuenta con canciones escritas por Blondie, Johnny Marr, Sia, Dev Hynes, Charli XCX, Dave Sitek (TV On The Radio), Nick Valensi (The Strokes)

Una edición coleccionista de vinilos de 7" de "Fun" estará disponible en canales independientes el 1 de febrero, con sólo 1.000 ejemplares disponibles.

El dúo clásico de escritores de Blondie, Chris Stein y Debbie Harry, están presentes en el corazón de la creación de Pollinator. El batería fundador del grupo, Clem Burke, también proporciona su energía.

Además, a lo largo del camino, Joan Jett y Laurie Anderson han hecho apariciones en el estudio ('Doom or Destiny') junto con The Gregory Brothers ('When I Gave Up On You').

Blondie ya ha anunciado fechas para abril de 2017 en Australia y Nueva Zelanda, que pronto serán seguidas por las fechas de conciertos en Estados Unidos y Canadá (verano de 2017), Reino Unido y Europa.

Las canciones del disco son Doom or Destiny, Long Time, Already Naked, Fun, My Monster, Best Day Ever, Gravity, When I Gave Up On You, Love Level, Too Much y Fragments.

Blondie son: Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Matt Katz-Bohen, Leigh Foxx y Tommy Kessler.