Bob Dylan anuncia un disco triple con treinta grabaciones de clásicos de la música americana

El próximo 31 de marzo Bob Dylan lanza Triplicate, el primer disco de estudio triple de su ilustre carrera, que incluye treinta nuevas grabaciones de clásicos de la música americana.

Triplicate vuelve a mostrar el talento de Dylan como vocalista, arreglista y director musical en estas treinta composiciones creadas por algunos de los compositores más importantes y aclamados de la música americana.

Cada uno de los tres discos lleva un título individual y presenta una secuencia de diez canciones que comparten la misma temática. Este nuevo lanzamiento, producido por Jack Frost, es el álbum de estudio número 38 de Bob Dylan y se trata del primero con nuevo material desde que el artista publicara Fallen Angels a principios de 2016.

Triplicate estará disponible simultáneamente en varios formatos, incluyendo un digipak de 3CD, una edición de 3LP y una edición numerada de lujo en vinilo (3 LP). También está disponible en Itunes para pre-venta y ya está disponible el primer tema en streaming en Youtube, I could have told you.

Para este nuevo lanzamiento, Dylan y la banda que lo acompaña en las giras se reunieron en los estudios Capitol de Hollywood para grabar canciones especialmente seleccionadas de varios compositores americanos, como Charles Strouse y Lee Adams, Harold Arlen y Ted Koehler, Harold Hupfield y Cy Coleman y Carolyn Leigh. Los títulos de cada uno de los discos son 'Til The Sun Goes Down, Devil Dolls y Comin' Home Late.

Los dos álbumes anteriores que el artista publicó con canciones clásicas americanas, Fallen Angels (el año pasado) y Shadows in the Night (2015), tuvieron un gran éxito en todo el mundo y recibieron nominaciones a los Premios Grammy en la categoría mejor álbum vocal de pop tradicional.

Fallen Angels debutó en el Top Ten en más de doce países, incluyendo España, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Holanda y Austria; a su vez Shadows in the Night debutó en el Top Ten en diecisiete países, entrando directamente en el #1 en Reino Unido, Irlanda, Suecia y Noruega.

En diciembre de 2016 Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca "por haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de canciones americanas." En 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más importante de EEUU.

Fue galardonado con un Premio Pulitzer especial en 2008 por "su profundo impacto en la música y la cultura de Estados Unidos, marcado por composiciones líricas de extraordinaria fuerza poética." Además, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2011 y el reconocimiento como Officier de la Legion d'honneur en 2013, el Premio Polar Music de Suecia en 2000 y Doctorados de la Universidad de St. Andrews y Princeton, entre otros numerosos honores.