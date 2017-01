Los archivos de Bruce Springsteen serán conservados en la Monmouth University de New Jersey

Los archivos de Bruce Springsteen serán conservados en la Monmouth University de West Long Branch (New Jersey, Estados Unidos), incluyendo trabajos escritos, fotografías, revistas y todo tipo de artículos relacionados con su carrera.

Monmouth está cerca de la costa de New Jersey, cerca del pueblo natal de Springsteen, Freehold, y aún más cerca de Asbury Park, la localidad playera donde comenzó su carrera. El músico continúa viviendo en la zona, donde ahora estará este Bruce Springsteen Archives and Center for American Music.

"El establecimiento de este Bruce Springsteen Archives and Center for American Music celebra y refuerza el legado de la costa de Jersey en la historia de la música americana, al tiempo que proporciona una experiencia verdaderamente transformadora para nuestros estudiantes", ha dicho el presidente de la Universidad, Paul R. Brown, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Mientras que la colección de Springsteen será el foco principal, el Centro también se dedicará a promover la obra de otros legendarios músicos americanos como Woody Guthrie, Robert Johnson, Hank Williams y Frank Sinatra. Los materiales estarán disponibles para las clases de la universidad, especialmente para su programa sobre el negocio musical.

En 2011, Monmouth ya estableció la Bruce Springsteen Special Collection, que empezó en la Biblioteca Pública de Asbury Park y ahora acumula más de 35.000 objetos, la mayoría de ellos donados por los fans del rockero de 67 años.