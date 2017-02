Carmen Cervera cree que el contrato de cesión al Thyssen está "obsoleto" y pide que su colección "no esté olvidada"

La baronesa Carmen Cervera, vicepresidenta vitalicia de la Fundación Thyssen-Bornemisza, reclama al Ministerio de Educación y Cultura una "reordenación" de los contratos para renovar la cesion de las 429 obras de arte que integran su colección.

La Baronesa pide que se ponga "orden en los documentos" y aunque ha admitido que tiene un buen acuerdo con el Ministerio los contratos existentes están "obsoletos". Ha insistido, no obstante, en que no pide "nada a cambio" y ha precisado que en sus planes no entra "vender las obras", aunque pide que su colección "no esté olvidada".

La Baronesa ha reiterado su apoyo a la pinacoteca madrileña que representa una "gran ilusión y orgullo" y ha recordado que "nunca" ha dejado de "estar ayudando para que el museo sea uno de los mejores del mundo".

Carmen Thyssen aspira a que el nuevo acuerdo recoja la celebración de exposiciones temporales de parte de sus obras en museos internacionales como se hacían hace años. "Mi colección está valorada en unos 1.000 millones de euros y genera unos 8 millones de ganancias al año en Madrid; no deseo recibir nada a cambio pero quiero hacer exhibiciones alrededor del mundo como antiguamente hicimos en Pekín, Shangai, Estados Unidos o Fraancia", ha explicado Carmen Thyssen.

Ha recordado, asimismo, que gracias a sus cuadros han podido hacer intercambios con otras pinacotecas. "Otros museos nos piden y ellos nos prestan otros cuadros con los que se están haciendo exhibiciones maravillosas de las que estoy contentas", ha añadido Cervera.

Carmen Thyssen se ha mostrado optimista en cuanto a llegar a un acuerdo con el Ministerio en cuyas negociaciones se han dado "una tregua" y ha negado que esta negociación pueda servir para intentar encubrir algún problema judicial que pueda estar sufriendo su entorno. En este sentido, ha comentado que "cada uno tiene sus abogados y esto no tiene nada que ver con eso".