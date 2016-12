Carrie Fisher y Debbie Reynolds serán enterradas juntas

Aún no se ha fijado una fecha para el funeral, y es que, según Todd, no se ha terminado de planificar. Eso sí, ha afirmado que se tratará de una ceremonia totalmente privada.

Todd Fisher publicó en su cuenta de Twitter un dibujo en el que la Princesa Leia, personaje más incónico de Carrie Fisher, abraza al personaje que su madre, Debbie Reynolds, interpretó en 'Cantando bajo la lluvia'. Ambas, están caminando hacia la luz.

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k