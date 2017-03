Max & Igor Cavalera, Steve Harris y Mike Tramp completan el cartel del Leyendas del Rock 2017

Leyendas del Rock cierra su cartel con Max & Iggor Cavalera Return to Roots, Steve Harris British Lion, Last In Line, Battle Beast, Mike Tramp White Lion, Steve 'N' Seagulls, Tankard, Silver Fist, 91 Suite, Ciclón, Hitten y Metallica Tributo.

Se unen a artistas previamente confirmados como Megadeth, Blind Guardian, Sabaton, Amon Amarth, Arch Enemy, UFO, Diamond Head, Hammerfall, Overkill, Rhapsody, Rage, Epica, Primal Fear, Triptykon (único show en España), Manegarm y Tierra Santa. También pasarán por el festival Moonsorrow, 1349, Bloodbath, Amaranthe, Eclipse, Zenobia, Nervosa, Rock DAM, Aborted, Alestorm, Arkona, Omnium Gatherum, Elvenking y Tako, entre otros. La cita es en Villena (Alicante) los días 9, 10, 11 y 12 de agosto. Toda la información está en www.leyendasdelrockfestival.com.