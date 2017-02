Celebra el Día Internacional del Gato con Un gato callejero llamado Bob

El deslenguado Garfield, el tenaz Silvestre, el malvado Azrael, el mítico Tom, el famoso Crookshanks de Hermione en Harry Potter... la historia del cine y la televisión está llena de célebres gatos. Y aprovechando que este lunes 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, se presenta otra estrella que está llamada a brillar con luz propia en el firmamento felino. Se trata de Bob, el gato callejero que protagoniza la nueva película de Roger Spottiswoode (Socios y sabuesos, El mañana nunca muere).

Basada en la novela autobiográfica de James Bowen (A Street Cat Named Bob, and How he Saved my Life), libro de 2013 que estuvo 52 semanas consecutivas como libro más vendido en Reino Unido, Un gato callejero llamado Bob relata la historia real de un músico callejero de Londres, al que da vida Luke Treadaway, que un buen día encuentra un gato a la puerta de su casa. Un encuentro casual con un felino herido que cambiará para siempre la vida de este músico exdrogadicto.

La película saldrá a la venta en DVD el próximo 1 de marzo de la mano de Sony Pictures Home Entertainment España y arranca cuando cuando James (interpretado en la película por Luke Treadaway), un músico callejero que lucha contra su adicción a la heroína, se hace cargo de un gato (interpretado por el auténtico 'Bob') que aparece malherido en la puerta de la vivienda de alquiler social que le acaban de conceder.

Aunque en ese momento una mascota es lo último que necesita, James sacrifica el poco dinero que tiene para curar a Bob, quien empieza a seguirle a todas partes, y no puede resistirse a dar a ese felino tan agradecido e inteligente el hogar que tanto parece necesitar. Bob se convierte en un compañero inseparable que ayuda a James a atraer al público en sus actuaciones callejeras, a dejarse ayudar por otros seres humanos y fortalece su voluntad en el camino hacia la desintoxicación total.

"Me mudé a una vivienda de alquiler social y Bob apareció cuando no llevaba ni una semana allí. Apenas podía mantenerme día a día, tomaba un tratamiento de metadona y sobrevivía tocando en la calle y Bob, básicamente, comenzó a seguirme por todas partes", relata el propio James Bowen en esta entrevista en la que confiesa que cuando se dio cuenta que tendría que encargarse de ese gato herido... supo que "tenía que cambiar de vida".

"Él es la razón por la que decidí dejar la metadona y acabar de desintoxicarme. Me hizo abandonar una parte de mi que no necesitaba", sentencia Bowen.

Acompañada de una hermosa banda sonora compuesta por el doble nominado al Oscar David Hirschfelder y canciones desnudas y sinceras de Charlie Fink (interpretadas por el propio Luke Treadaway), Un gato callejero llamado Bob es una historia sobre la redención y la amistad, que convencerá hasta al más escéptico del poder sanador que puede tener el amor desinteresado de una mascota.

La edición en DVD que llega el 1 de marzo España incluye, como contenido extra, un 'Cómo se hizo' en el que conoceremos más sobre un rodaje en el que Bob, al igual que en sus tiempos en la calle con James, volvió a meterse en el bolsillo a todos los humanos.