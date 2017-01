Celia Flores presenta su disco '20 años de Marisol a Pepa Flores'

Celia Flores reúne a todos sus fans en un concierto de lo más especial en la sala madrileña de Galileo Galilei donde hace un recorrido por toda la carrera profesional de su madre, Pepa Flores. Con el título de 20 años de Marisol a Pepa Flores la joven quiere hacer un homenaje de lo más especial a su madre y a su recorrido profesional y es que ambas están muy unidas.

Como no pudo ser de otra forma la hermana de Celia no pudo faltar al concierto y es que además de haber seguido el proceso de creación el disco desde el principio, María Esteve es una gran seguidora de su hermana. De lo más feliz por el momento que está viviendo ella, María comentó que es un orgullo poder recordar el éxito de su madre de la mano de su hermana Celia.

CHANCE: ¿Qué sientes cuando ves a tu hermana en el escenario?

María Esteve: Yo estoy muy contenta, he vivido todo el proceso con ella, de alguna manera he trabajo con ella en todo el proceso creativo del disco, Paco Ortega por supuesto ha llevado la voz cantante y ha hecho un trabajo maravilloso y estoy muy contenta, he visto muchas cosas, muchas versiones pero Celia y ahora que ya es una mujer madura y que tiene esa voz tan bonita, cada historia, cada canción forma parte de su vida y no hay nadie que pueda cantar esos temas como los canta ella, los siente, los vive y sabe lo que está cantando.

CH: ¿Cuál fue la reacción de tu madre cuando se lo planteasteis?

M.E: En realidad yo creo que ella está contenta porque esto va a ser un legado familiar para siempre y porque realmente sabe desde el respeto donde se trabajan las cosas, está hecho con mucho cariño, mucho respeto, muchísimo mimo y hacia la gente que lo va a oír. Cuando lo escuchó está muy contenta con el resultado.

CH: En Málaga vimos a madre e hija cantar juntas.

M.E: Fue una sorpresa para todos, no lo sabíamos ninguno, no lo sabía ni Celia.

CH: ¿Cómo tu madre después de tanto tiempo tomó esa decisión?

M.E: Yo creo que fue el momento, el oírla cantar, toda la parte del repertorio de la edad adulta que Celia canta como un ángel, ella ha visto todo el trabajo que había detrás. Se ha hecho con muchísimo trabajo y al verla allí después de todo ese recorrido en el Teatro Cervantes hubo un momento en el que se arrancó sin querer y cuando se dio cuenta ya estaba ahí.

CH: No te vemos con tu cámara.

M.E: He tenido que dejar un poco los tutoriales de YouTube porque empiezo peli, estoy rodando una peli que empieza ahora con una ópera prima de Clara Martínez Lázaro y no me ha dado tiempo. Pero estoy preparando los tutoriales de defensa personal para mujeres.

CH: Lo de madrina lo veo premonitorio de la hija de Natalia Verbeke.

M.E: Todavía no me ha dicho nada, pero eso espero.

CH: Qué felicidad.

M.E: Yo estoy feliz, además para mí mis amigos, mi familia, los éxitos de los demás los vivo como los míos propios y creo que este es el éxito más grande de la carera de Natalia.

CH: Hay que promover la adopción de mascotas.

M.E: Sí, totalmente y tener un poquito de conciencia de lo que supone, es uno más en la familia.

CH: Ahora en Reyes hay muchos regalos de perritos.

M.E: Totalmente, es un miembro más de la familia, que no es un animal, es uno más en casa y hay que cuidarlo. Dependen totalmente de nosotros.

CH: ¿Crees que tu madre se animará otra vez?

M.E: No lo creo, ese momento fue mágico, especial, no sé como ocurrió, creo que ni ella lo sabe pero no creo que fuera consciente de lo que estaba haciendo en ese momento.

CH: Pero lo disfrutó.

M.E: Muchísimo. Estábamos todos con el pañuelo en la mano, yo me hinché a llorar, no me lo esperaba para nada.

CH: Tu madre sigue siendo muy querida.

M.E: Es verdad, yo creo que si ella no lo sabía, a partir de ese momento se dio cuenta, fue muy bonito.

CH: Es de las pocas artistas que siguen llegando hasta la actualidad.

M.E: Pues ya escucharéis el disco porque es preciosísimo, vamos a devolverla otra vez al presente.