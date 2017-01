Céline Dion interpretará una nueva canción en La Bella y la Bestia

Céline Dion volverá a interpretar una de las canciones principales de La Bella y la Bestia. La artista ya lo hizo en el clásico de 1991 en un una versión del tema La Bella y la Bestia que cantó junto a Peabo Bryson. Ahora, la cantante canadiense ha grabado un nuevo tema para la cinta de acción real de Disney que se estrena en marzo.

How Does A Moment Last Forever es el título de la nueva canción que Dion interpreta en la película protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens. El tema estará incluido en la banda sonora del filme, que saldrá a la venta el 10 de marzo, una semana antes del estreno de la nueva adaptación de La Bella y la Bestia.

Escrito por el compositor de la película original, Alan Menken, el tema es una emotiva balada sobre cómo conservar los momentos de la vida más preciados. Algunas partes de la canción suenan a lo largo del filme, antes de llegar a la versión completa que interpreta Dion. "Ser parte de La Bella y la Bestia original fue una experiencia de mi vida mágica, y me siento muy honrada de ser parte de esta película de nuevo", afirma la artista en declaraciones recogidas por ComingSoon.

El tema de La Bella y la Bestia, del que Dion hizo un dueto, ganó el Oscar a mejor canción, un Globo de Oro y tres Grammys, y se convirtió en todo un clásico del cine de animación. Angela Lansbury, que prestó su voz a la señora Potts, interpretó la canción original en la película y también en su 25 aniversario.

VUELVE EL CLÁSICO DE DISNEY

Dirigida por Bill Condon (Dreamgirls, Dioses y monstruos) esta adaptación cuenta entre el reparto, además de Watson como Bella y de Dan Stevens (Downton Abbey) como Bestia, con Luke Evans (High-Rise) interpretando a Gastón, Ewan McGregor (Trainspotting) como Lumière, Gugu Mbatha-Raw (Belle) como Fifi, Josh Gad (Pixels) como LeFou, Emma Thompson (Love Actually) como la Señora Potts o Sir Ian McKellen (El señor de los anillos) como Ding Dong.

Esta cinta, que se estrena el 17 de marzo, contará con algunos de los pasajes musicales que consiguieron que La Bella y la Bestia ganara el Oscar a la mejor banda sonora en 1991. De hecho, parte del reparto de la película incluye a veteranos de Broadway como Audra McDonald (Sin cita previa), que dará vida a Garderobe.

El ocho veces ganador del Oscar, Alan Menken, que ganó dos Premios de la Academia por el clásico animado de 1991 se encargará de la banda sonora, que incluirá nuevas versiones de las canciones originales, además de varios temas inéditos compuestos por Menken y Time Rice.