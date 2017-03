Cerezo acudirá a juicio este jueves tras la demanda de un director por "apropiación indebida" de una película

El próximo jueves 9 de marzo a las 10.00 horas se celebrará el juicio contra el productor Enrique Cerezo por la propiedad de la película 'Amor, la plata alta', dirigida y producida por José L. López del Río, quien interpuso una demanda contra él por "apropiación indebida".

Según ha explicado López del Río en declaraciones a Europa Press, el director le enseñó a Cerezo las "facturas de laboratorio y los albaranes", así como los testimonios del ayudante de cámara y del director de fotografía que demuestran, tal y como sostiene, que él es el propietario de la película, pero él "ha mirado para otro lado".

El director y productor Mamerto López Tapia, amigo suyo, había hecho no solo uso del permiso que le dio para distribuir esta película en circuitos paralelos --puesto que la censura no le permitió recurrir a los canales habituales--, sino que también presentó una petición de subvención a su nombre como productor, cuando no lo era, tal y como ha explicado.

Cerezo compró el laboratorio que tenía López Tapia, y que estaba embargado, por lo que también adquirió su película, que estaba en el lote, algo que López del Río descubrió hace tres años, según ha indicado.

Por su parte, el productor Enrique Cerezo ha señalado a Europa Press que desconoce este documental y ha reconocido que no lo quiere. Según ha señalado, no tendría ningún problema en dárselo si no hubiese llevado el caso a los tribunales. "Tendría que haberlo solucionado entonces", ha agregado.

"El documental no es de él", sostiene Cerezo, quien recuerda que el laboratorio fue adquirido a raíz del embargo por los impagos y deudas que mantenía el dueño, un momento, "hace 20 años", en el que considera que debería haber recuperado la propiedad de la película.