Chantaje, de Shakira, la canción más escuchada en España el 31 de diciembre en Spotify

La canción Chantaje, de Shakira, ha sido la canción que más han escuchado los españoles en Spotify para despedir el 2016, según informa la plataforma de música en streaming.

Después del tema de la cantante colombiana, los españoles han escuchado para despedir el año 'Reggaetón Lento', de CNCO, como segunda canción más reproducida, seguida de 'Safari', de J Balvi; 'Venta Pa'Ca', de Ricky Martin; 'Rockabye (feat.Sean Paul & Anne-Marie)', de Clean Bandit; 'La Bicicleta', de Carlos Vives; 'Otra Vez(feat. J Balvin), de Zion&Lennox; 'Gyal You A Party Animal - Remix', de Charly Black; 'Traicionera', de Sebastián Yatra; y 'Let Me Love You', de DJ Snake, cerrando el Top 10.

Por otro lado, el listado de las diez canciones más escuchadas este 31 de diciembre a nivel mundial lo lidera la canción 'Starboy', de The Weeknd, seguida por 'Closer', de The Chainsmokers; 'Rockaby (feat. Sean Paul & Anne-Marie)', de Clean Bandit; 'Let Me Love You', de DJ Snake; 'One Dance', de Drake; 'Don't Wanna Know', de Maroon 5; '24K Magic', de Bruno Mars; 'Black Beatles', de Rae Sremmurd; 'I Felt It Coming', de The Weeknd; y 'Fake Love', de Drake.