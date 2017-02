Charlize Theron y Seth Rogen protagonizarán la comedia romántica 'Flarsky'

Charlize Theron y Seth Rogen protagonizarán Flarsky, una comedia romántica en la que Rogen interpretará a un periodista en paro marcado por una personalidad autodestructiva, que hará todo lo posible por conquistar al amor de su infancia (Theron) que resulta haberse convertido en una de las mujeres poderosas e inaccesibles del planeta.

Aunque el filme todavía se encuentra en fase de desarrollo, según informa Variety, la cinta contará con Jonathan Levine (50/50, Memorias de un zombie adolescente) como director. Levine ya trabajó anteriormente con el actor Seth Rogen en Los tres reyes malos, otra comedia que llegó a la cartelera de la mano de Sony Pictures Entertainment.

El guionista y productor Dan Sterling ha llevado a cabo la adaptación de la comedia. Sterling es conocido por sus múltiples participaciones en films y series televisivas del mismo género, entre ellas la polémica The Interview, la aclamada y premiada serie de la BBC The Office, o la aclamada serie creada por Lena Dunham, Girls.

Flarsky es un nuevo proyecto que se suma a la nutrida agenda de Theron. La actriz sudafricana recientemente confirmó su participación en la adaptación de la novela Need to Know para Universal Pictures, y pronto se la podrá ver en la octava entrega de Fast and Furious, que llegará a los cines en abril. Rogen, tiene ya rodadas dos comedias, The Disaster Artist y Zeroville, ambas dirigidas por James Franco.

Grey Point Pictures, la compañía fundada por el propio Rogen juanto a Evan Goldberg en el 2011, será la productura de la cinta que también contará con James Weaver (50/50, Malditos vecinos, The Interview), la propia Charlize Theron (Mad Max: Furia en la carretera, Prometheus, Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo), Beth Kono (Young Adult, Lugares oscuros) y A. J. Dix (El efecto mariposa, Lugares oscuros).