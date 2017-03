Chenoa cautiva a su público madrileño en un multitudinario concierto en el Teatro Nuevo Apolo

La cantante Chenoa ha reunido a sus fans madrileños en un multitudinario concierto en el que ha interpretado los éxitos de su Tour Soy Humana.

Laura Corradini ha disfrutado de su cita en la capital madrileña donde ha hecho vibrar a los chenoistas entre los que se encuentran varios rostros conocidos que no han querido perderse la ocasión de cantar junto a la argentina sus míticos temazos como En tu cruz me clavaste o Cuando tu vas.

Un concierto que sus fans llevaban esperando mucho tiempo y en el que la cantante demostró que estos quince años de carrera musical en solitario le han dado la fuerza y la garra para comerse el escenario como lo hiciera anoche.

Y las redes no tardaron en llenarse de imágenes y vídeos de la cantante y un montón de mensajes de felicitación por su gran actuación. Entre los tuits destacan el de la presentadora Anne Igartiburu, que se declaró públicamente una fan de Chenoa: "Madrid es chenoista! Una delicia de músicos en el escenario acompañando a Chenoa en su mejor momento artístico #grandesemociones #gracias #hitmewithmusic #conciertoenfamilia".

Otro de los que también ha querido darle la enhorabuena a la miembro del jurado de Tu cara no me suena todavía es el humorista El Monaguillo: "Mi amiga Chenoa tiene el Teatro Apolo de Madrid lleno hasta las trancas y eso me hace muy feliz. Enhorabuena!!".

No hay duda de que Laura se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Después de convertirse en una de las protagonistas del sonado reencuentro entre todos los concursantes de Operación Triunfo, Chenoa ha vuelto a la televisión como miembro del jurado del exitoso programa de Tu Cara Me Suena y ahora continúa en la edición de anónimos del talent show.

Su último disco se ha convertido en todo un éxito y es que como bien dice su título, la mallorquina en adopción ha destapado su parte más humana y ha cautivado al público.

Tras llenar el Teatro Apolo de Madrid y con las emociones todavía a flor de piel, Chenoa se prepara ya su próximo concierto que tendrá lugar en su tierra, Palma de Mallorca, el próximo 25 de marzo.