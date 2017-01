Clara Hurtado, la española que triunfa en The Voice UK

¡Quedaos con este nombre: Clara Hurtado! Esta joven española ha logrado emocionar a los cuatro coaches de The Voice UK, Gavin Rossdale, sir Tom Jones, Will.i.am y Jennifer Hudson, que en los últimos segundos de su actuación decidieron dar la vuelta a sus sillones, dejando a la joven de 20 años impactada y entre lágrimas porque pensaba que a esas alturas ninguno se giraría.

"No he hecho muchos conciertos. Los que he hecho son muy pequeños. Actuar en 'La Voz' era ridículamente aterrador", decía esta joven afincada con sus padres en Brighton desde el año 2015. Clara emocionó a todos los presentes con su interpretación de Latch, tema de Disclosure cantado por el británico Sam Smith. No solo sorprendió por su afinada voz, sino también porque una frase de la estrofa la cantó en español, momento que llamó la atención de Jennifer y de Will.i.am.

"Mi padre y yo escuchábamos los álbumes de 'Black Eyed Peas', es mi primer recuerdo, estoy seguro que mi padre hubiera deseado ser parte de los 'Black Eyed Peas'", palabras con las que dejaba claro que su opción era el conocido productor estadounidense.

"Cuando empezaste, para mí estabas resultando muy plana, pero te deshiciste de eso y te pusiste en sintonía durante la última mitad de la canción", le dijo el veterano Jones. "Es fácil no tener el mejor arranque y no volver a subir", añadió el exmarido de Gwen Stefani, que destacó su capacidad para reconducir el tema a pesar de los nervios. Su audición lleva colgada en la página de YouTube del programa desde hace 24 horas y ya ha superado las 180.000 visualizaciones.