Crítica | Manchester frente al mar, los que se quedan

Kenneth Lonergan escribe y dirige Manchester frente al mar, un drama familiar -suerte que ya exploró hace más de tres lustros en la apreciable Puedes contar conmigo (You Can Count On Me)- con el que logra la que es su película más redonda hasta la fecha. Un filme que se eleva hasta la excelencia cinematográfica gracias al colosal trabajo de un reparto encabezado por un soberbio Cassey Affleck.

La de Manchester frente al mar es la historia de los Chandler, una familia obrera de Massachusetts golpeada por la desgracia. Una tragedia arrasadora que Lonergan va tejiendo con calma, sumergiendo al espectador en una narración sutil y sin estridencias en la que incluye reveladores y demoledores flashbacks de forma sencillamente magistral. Un recurso efectista, pero en este caso nada gratuito que sirve a un doble e integrador propósito: revelar el pasado para explicar el presente de su protagonista, Lee. Un hombre que malvive soportando el peso de un dolor incurable para el que no busca ni alivio ni redención. Cassey Affleck, en la mejor interpretación de su carrera, es el vehículo perfecto y principal -aunque no único, grandes también son los trabajos de Michelle Williams y el joven Lucas Hedges- de esta creciente marea de desoladores y genuinos sentimientos que van inundando todo en Manchester frente al mar. Diálogos austeros y de una honestidad brutal, una elegante sobriedad visual y un manejo de las emociones y los silencios que logra transmitir una intimidad que es a la vez cruda y exquisita, son algunas de las herramientas de las que se vale Lonergan para componer un sereno y lacerante relato sobre la familia, la culpa, la pérdida y el tortuoso camino que deben recorrer los que se quedan. Cine rotundo y magistral sobre la a veces inevitable desgracia de vivir.