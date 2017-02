Custo Barcelona presenta su nueva colección primavera/ verano en la 080

Custo vuelve a casa, a la 080 Barcelona fashion, la pasarela que le ha visto crecer, para presentar sus novedades para la próxima primavera verano en una colección que la firma ha llamado Way more.

"Es la colección más maximalista", dicen desde Custo, una de nuestras firmas más internacionales desde que en 1997 cruzara el charco para presentar sus colecciones en la New York Fashion Week. Desde entonces la firma ha madurado y Custo es mucho más que las camisetas con mix de estampados que deseaban todas las celebrities, como lo ha vuelto a demostrar en Barcelona, donde cerró la segunda jornada.

Con la filosofía more is more por bandera, más es llave y la respuesta a todas las preguntas: prendas más trabajadas, cosidas completamente a mano, confeccionadas con materiales más ricos y una silueta más intensa.

La chaqueta bomber vuelve a ser una de sus prendas estrella junto con los minivestidos estampados que combinan con blanco y dorado. Para el frío, trencas y parkas de pelo, un toque diferente a unos prendas clásicas. Custo siempre marca la diferencia.